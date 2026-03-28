Aleksandar Vučić optužio Hrvatsku za divljaštvo: Tako nešto nije zabilježeno u Europskoj uniji

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu rekao je novinarima da mu je u petak zabranjen ulazak u Hrvatsku jer "predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti i javnom zdravlju". Dodao je da mu je odluka uručena na graničnom prijelazu Batrovci na putu za Banjaluku gde je trebalo sudjelovati na promociji knjige "Tesla, Srbin sam" povjesničara Branislava Stankovića.