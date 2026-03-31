FOTO, VIDEO / Prosvjed ispred Rektorata u Beogradu: Zabilježeno više incidenata, policija pendrecima udara građane

Studenti i građani pozvali su na prosvjed ispred zgrade Rektorata, nakon što su ranije danas pripadnici Uprave kriminalističke policije upali u tu instituciju.
Velik broj pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP) ranije je danas ušao u zgradu Rektorata Sveučilišta u Beogradu u sklopu istrage o smrti studentice Filozofskog fakulteta.
Dolazak većeg broja vozila UKP-a pod rotacijom pred zgradu Rektorata zabilježile su televizijske kamere, koje su očito bile obaviještene o nastavku istrage o smrti studentice i spremno čekale policiju u Vasinoj ulici.
N1 Srbija
Goran Srdanov/Nova.rs
Ispred zgrade Rektorata stigli su i pripadnici Žandarmerije u opremi za razbijanje prosvjeda.
Urednica portala „Naš portal“ Ana Mihajlovski, koja se nalazi ispred Rektorata na svom novinarskom zadatku, rekla je da ju je policija odgurnula.
"Nisu imali sluha za bilo koga od nas koji smo došli izvještavati što se događa“, rekla je ona za N1 Srbiju.
U Ulici Vase Čarapića u jednom je trenutku došlo do fizičkog sukoba između maskirane policije i građana.
Kako javljaju reporteri Nova.rs i N1, policija je pendrecima krenula na građane, jedna žena je udarena pendrekom, a jednog mladića policija je odvela s rukama na leđima. Nekoliko mladića ozlijeđeno je u sukobu s policijom.
Student na prosvjedu: Najbrutalnije rušenje autonomije Sveučilišta do sada
"Nažalost ništa novo, pogotovo nakon lokalnih izbora. Policija u civilu prvo je htjela pregovarati s nama. Rekli smo im da su došli bez naloga. Ovo je najbrutalnije rušenje autonomije Sveučilišta do sada. Vjerujem da je ovo učinjeno zbog prosvjeda koji je trebao početi u 19 sati“, rekao je on.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare