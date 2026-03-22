FOTO / Vučić u iznenadnoj posjeti Emiratima

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Abu Dabiju s predsjednikom UAE šeikom Mohammedom bin Zayed Al Nahyanom..
Bin Zayed je predsjednika Srbije svečano dočekao, a Vučić se pohvalio na Instagramu.
Vučićeva objava na Instagramu
"U višesatnoj, iznenadnoj, ali važnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsjedniku UAE Mohamedu bin Zayedu što me je dočekao i ispratio na aerodromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji. Tijekom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije s prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima. U trenucima kada je Bliski istok suočen s ozbiljnim iskušenjima, a posljedice sukoba i nestabilnosti daleko premašuju granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti.
Razmijenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom povjerenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istaknuo da Srbija želi nastaviti razvijati sveobuhvatnu suradnju s UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišoj razini, koji je u ovakvim trenucima od iznimne važnosti. Srbija iznimno cijeni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rješenja i jačamo suradnju u područjima od strateškog značaja. Uvjeren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za daljnje povezivanje naših država i naroda.
"Zahvalan predsjedniku Mohamedu bin Zayedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim teškim vremenima važno je imati prijatelje koji razumiju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i suradnje za budućnost naših naroda", stoji u Vučićevoj objavi.
