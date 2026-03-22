FOTO / Vučić u iznenadnoj posjeti Emiratima

Razmijenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom povjerenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istaknuo da Srbija želi nastaviti razvijati sveobuhvatnu suradnju s UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišoj razini, koji je u ovakvim trenucima od iznimne važnosti. Srbija iznimno cijeni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rješenja i jačamo suradnju u područjima od strateškog značaja. Uvjeren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za daljnje povezivanje naših država i naroda.