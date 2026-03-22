Stiže ponovni ugriz zime: Obilna oborina, jak vjetar, osjetan pad temperature - moguć i snijeg

Sutra u ponedjeljak vrijeme slično današnjem, ali uz manje naoblake i više sunčanih razdoblja te malo toplije. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 2 do 5C, na Jadranu oko 10. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17, na Jadranu od 15 na sjevernom dijelu do 19 na jugu Dalmacije. U unutrašnjosti će puhati slab sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu će bura oslabjeti. Do četvrtka promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja i toplije.