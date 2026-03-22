Vremenska prognoza
Stiže ponovni ugriz zime: Obilna oborina, jak vjetar, osjetan pad temperature - moguć i snijeg
Serija ciklona sa Atlantika prolaze sjevernije od polja visokog tlaka anticiklone koje se proteže od Azorskih otoka do zapadnog Sibira, a naši krajevi se nalaze na južnom rubu te velike anticiklone. Dva ciklonalna vrtloga južno od polja visokog tlaka anticiklone zadržavaju se nad Egejskim i Crnim morem te pred zapadnom obalom Španjolske i Maroka. Nad našim krajevima osobito na istoku Balkanskog poluotoka dominantan je utjecaj crnomorske ciklone na vrijeme. U istočnoj visinskoj struji manje količine nestabilnog zraka uzrokuju povećanu naoblaku s mjestimičnom kišom.
Razvoj vremenske situacije idući tjedan obilježit će slabljenje anticiklonalnog polja nad Europom i prodor velike količine hladnog nestabilnog zraka sjevernih širina nad srednju i istočnu Europu, a do naših krajeva doći će krajem tjedna uz ponovni ugriz zime, obilnu oborinu, jake udare vjetra i osjetan pad temperature. U planinskim krajevima unutrašnjosti velika je vjerojatnost za snijeg uz formiranje snježnog pokrivača. Obaveza zimske opreme na vozilima je do 15 travnja, a prema izgledima vremena bit će potrebna krajem tjedna, a prema srednjoročnim prognozama numeričkih modela za prognozu vremena i u prvom tjednu travnja.
Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima samo mjestimice u planinskim krajevima unutrašnjosti moguća je slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 14C, na moru uz jaku mjestimice i olujnu buru od 14 na sjevernom Jadranu do 18 na krajnjem jugu Dalmacije i otocima.
Sutra u ponedjeljak vrijeme slično današnjem, ali uz manje naoblake i više sunčanih razdoblja te malo toplije. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 2 do 5C, na Jadranu oko 10. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17, na Jadranu od 15 na sjevernom dijelu do 19 na jugu Dalmacije. U unutrašnjosti će puhati slab sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu će bura oslabjeti. Do četvrtka promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja i toplije.
Na Jadranu će u srijedu nakratko zapuhati jugo koje će prolazom hladne fronte u četvrtak uz grmljavinu i obilne oborine skrenuti na olujnu buru i tramuntanu. Ukratko sljedećih četiri dana malo toplije uz promjenljivu naoblaku, a od četvrtka ugriz zime.
PROČITAJTE JOŠ
