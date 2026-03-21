Tihi krivac za visoke račune: Ovaj uređaj je najveći potrošač struje u vašem domu – nije ni frižider ni perilica rublja

Stigao je račun za struju, a vi ne možete shvatiti zašto je tako visok? Ponekad razlog nije u velikim kućanskim aparatima, već u onima koje koristimo gotovo svaki dan.
Kad pokušavamo shvatiti zašto su nam mjesečni računi za struju visoki, često dolazimo do pogrešnih zaključaka. Većina ljudi sumnja na uređaje koji su stalno uključeni u struju, poput frižidera, perilica rublja ili perilica suđa. Međutim, analiza potrošnje energije pokazuje potpuno drugačiju sliku.
Indukcijska ploča za kuhanje, koja se ističe modernim izgledom i naprednom tehnologijom, zapravo je najveći potrošač električne energije u prosječnom kućanstvu.
Snaga iznad svih očekivanja
Indukcijska tehnologija s razlogom je cijenjena zbog svoje iznimne brzine i preciznosti. Voda u loncu prokuha za samo nekoliko sekundi, a promjene temperature su gotovo trenutne. Međutim, ovakve performanse zahtijevaju ogromnu količinu energije.
Standardna indukcijska ploča ima priključnu snagu od oko 7000 W, dok napredniji i veći modeli dosežu čak 11 000 W. Za usporedbu, prosječni frižider troši između 100 i 200 vata dok mu kompresor radi, piše Nova.rs.
Kad su sve četiri zone grijanja na indukcijskoj ploči uključene na maksimum, taj uređaj u tom trenutku troši više električne energije nego svi ostali kućanski aparati zajedno.
Kratkotrajna, ali izuzetno intenzivna potrošnja
Često se može čuti argument da kuhanje traje kratko i da stoga ukupna potrošnja ne može biti visoka. Iako je istina da indukcijska ploča ne radi kontinuirano tijekom dana, njezina potrošnja struje je toliko visoka da čak i pola sata kuhanja može značajno utjecati na ukupni račun.
Priprema obilnog nedjeljnog ručka, uz istovremeno korištenje više lonaca i tava, dovodi do naglog skoka potrošnje energije u kućanstvu.
Učinkovitost unatoč velikoj potrošnji
Unatoč velikoj priključnoj snazi, indukcija je tehnološki najnapredniji i najučinkovitiji način zagrijavanja hrane. Njezina ključna prednostje što se energija ne raspršuje u okoliš, već se izravno prenosi na dno posude putem magnetskog polja.
Stoga se hrana priprema puno brže nego na klasičnim staklokeramičkim ili plinskim štednjacima, što skraćuje vrijeme rada uređaja. Velika potrošnja u kratkom razdoblju tako predstavlja cijenu za iznimnu brzinu i preciznost.
