OD GLAVNOG KOLODVORA DO SIGETA
Taksist Zagrepčaninu naplatio 250 eura za vožnju dugu šest kilometara. "Još mi je, kaže, dao i popust"
Kada je u žurbi i treba što prije stići na mjesto gdje ima zakazan sastanak ili neku drugu obavezu, čovjek u gradu bez podzemne željeznice i ne baš pouzdanog javnog prijevoza poput Zagreba najčešće naruči taksi putem mobilne aplikacije ili uđe u prvi na najbližem stajalištu.
Ovo drugo je prošle srijede, 11. ožujka, učinio i Zagrepčanin Željko Marić.
"Oko 8.40 sati bio sam kod Glavnog kolodvora, a u 9 sati sam trebao biti kod Avenue Malla u Sigetu na jednom dogovorenom sastanku. Bilo je knap, a autobusi malo voze malo ne voze, pa sam sjeo u prvi taksi kod kolodvora", ispričao nam je ovaj Zagrepčanin.
U tom trenutku nije slutio da ga čeka vjerojatno najskuplja vožnja u životu. U suprotnom, ne bi se nekoliko dana kasnije javio našoj redakciji niti bi bilo ovog teksta.
"Prije nego što smo krenuli dvaput sam pitao taksista koliko će koštati vožnja, bar okvirno. A on je oba puta rekao: Evo, tu je taksimetar."
"Samo je ponavljao: taksimetar, taksimetar"
Taksi u koji je Marić sjeo nije bio od onih platformskih, a ni zagrebački Taxi 1717, nego jedan od malih privatnih taksi prijevoznika. Do Sigeta u Novom Zagrebu vozio ga je Branimirovom ulicom i Avenijom Marina Držića pa preko Mosta mladosti i Avenijom Dubrovnik, rutom dugom nešto više od šest kilometara.
Na odredištu je uslijedilo neugodno iznenađenje.
"Kada me dovezao i rekao mi cijenu - 250 eura, ostao sam u šoku. Pitao sam ga kako to može biti, a on je samo ponavljao: Pogledajte taksimetar. I još mi je, kaže, naplatio 50 eura manje nego što je vožnja trebala koštati. Na taksimetru je zaista pisalo 300 i nešto eura. Eto, dao mi je i popust", rekao nam je naš sugovornik ne krijući ljutnju.
"Platio sam, što sam mogao. Tko zna kakva je budala"
Platio je, nije imao druge.
"A što sam mogao? Žurio sam na sastanak, a nisam znao je li to neka budala koja će me izudarati ako odbijem platiti. Nikad ne znaš s kim imaš posla. To je cirkus, slika i prilika ove države", kaže.
U vrijeme vožnje, dodaje, nije bila velika gužva na cesti.
"Stigli smo za petnaestak minuta. U pet do devet već sam bio tamo. Ne znam koliko bih tek platio da smo zapeli negdje."
Google Maps nudi dvije rute za vožnju od Glavnog kolodvora do Avenue Malla u Novom Zagrebu. Prva, kraća i praktički pravocrtna ruta je Avenijom Većeslava Holjevca preko Mosta slobode, duga 4,6 kilometara uz procijenjeno trajanje vožnje od 13 minuta. Druga ruta, Avenijom Marina Držića i Avenijom Dubrovnik, kojom je taksist vozio našeg čitatelja, duža je dva kilometra uz samo minutu više procijenjenog trajanja vožnje.
Računajući po tim parametrima, Marić je vožnju taksijem platio 38,5 eura po prijeđenom kilometru ili 16,6 eura po minuti vožnje. I to uz 'popust' koji je dobio.
Čuo da je isti taksist otprije na zlu glasu
Taksist mu je uredno izdao i račun za ovu 'zlatnu' vožnju. Slikao ga je i poslao nam da se uvjerimo. Na računu je ispisan i naziv taksistovog poduzeća pa je Marić nakon sastanka sastanak na koji je žurio pokušao stupiti u kontakt s njim i još jednom ga upitati zašto mu je naplatio tako skupu vožnju.
"Našao sam mu firmu na internetu. Tamo su tri broja mobitela. Jedan je stalno bio isključen, a na druga dva se nije javljao."
Kaže kako je čuo da je taj taksist već na zlu glasu po preskupim vožnjama i da je bio spominjan u nekim tekstovima na portalima prije nekoliko godina.
Nije propisana maksimalna cijena
Kada smo prije dvije godine pisali o sličnom slučaju, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević kazala nam je kako je praktički nemoguće stati na kraj takvim taksistima jer ne rade ništa nelegalno budući da najviša dopuštena cijena naplate za pružanje taksi usluge zakonom nije propisana.
No svaki taksi prijevoznik dužan je na vidljivom mjestu u svome vozilu istaknuti cjenik usluga.
"Dakle, potrošači oprez. Kad naručujete taksi telefonom ili odabirete taksi na stajalištu prvo pitajte za cijenu prijevoza, a ako vam je previsoka - tražite drugi. Ne morate izabrati prvi taksi na stajalištu, odaberite onaj koji vam je cijenom prihvatljiv. Taksisti vam moraju dati informaciju o cijeni, pokazati cjenik i na kraju vožnje izdati račun", kazala nam je tada predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
