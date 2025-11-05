Hrvatska TV Matica otvara se u Subotici

Predstavljanjem novoga studija i emisija u produkciji Novinsko izdavačke ustanove (NIU) „Hrvatska riječ“ u Vojvodini okončan je projekt opremanja TV studija Matica u Subotici, koji je u financiran u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Oglas
Vinkovačka televizija kao partner
Ukupna vrijednost investicije u TV studio Matici iznosi 176.000 eura, a jedan od važnih rezultata projekta je i pokretanje potpuno novog internet formata – Matica podcasta, navela je na konferenciji za novinare ravnateljica „Hrvatske riječi“ Karolina Bašić.
Do sada je snimljeno desetak emisija Matica podcasta, te pet epizoda »Hrvatske riči iz Vojvodine«, koje se emitiraju na Plavoj vinkovačkoj televiziji koja je bila partner u projektu opremanja TV studija u Subotici.
Govoreći o budućim planovima, Karolina Bašić je najavila pokretanje informativnih formata poput Pregleda tjedna, društveno-političkih emisija duljeg trajanja, te dječjeg programa.
"Izgradnja TV studija velika stvar", Jasna Vojnić
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i saborska zastupnica Jasna Vojnić istaknula je tom prigodom da je izgradnja TV studija velika stvar jer Hrvati u Srbiji po prvi puta imaju svoj TV studio.
Navela je da TV Matica svojim sadržajima na želi konkurirati postojećim medijima na hrvatskom – TV i radio programu na Radio televiziji Vojvodine i tjedniku „Hrvatska riječ“, već će biti nadogradnja kako bi Hrvati u Vojvodini u javnosti bili vidljiviji.
Na novinarski upit o snimanju privatne rođendanske video čestitke ravnateljici „Hrvatske riječi“ u studiju TV Matice, koji je opremljen novcem iz Hrvatske, Jasna Vojnić je rekla kako ne smatra da je riječ o privatizaciji javnog medija.
"Nije bilo privatiziranja"
„Nije bilo zlouporabe, niti privatiziranja. Dolaze ovdje razni ljudi, u studio i Hrvatski dom Maticu, dakle to ne stoji“, navela je među ostalim ona.
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) ranije je kritizirao HNV i upravu „Hrvatske riječi“ zbog kako su naveli nedostatka idejnog koncepta u kreiranju sadržaja TV Matice, privatizaciju i zlouporabu javnih resursa hrvatske zajednice.
TV studio Matica nalazi se u sjedištu HNV-a i „Hrvatske riječi“ Hrvatskom domu - Matici, i opremljen je s četiri studijske kamere za snimanje tri televizijska formata, a opsluživat će ga novinari „Hrvatske riječi“ i vanjski suradnici.
Opremanje je financirano u dvije faze – u 2024. i 2025. kroz natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas