Nova pogodnost za umirovljenike i osobe s invaliditetom

Predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel naveo je da su nabavljeni autobusi koji koriste rampu za osobe s invaliditetom. Ugovor je sklopljen sa Zajednicom ponuditelja Čazmatrans-Promet i Čazmatrans-Nova iz Čazme i vrijedi do 31. prosinca 2026. godine.