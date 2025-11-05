uzrok tajanstvenog zvuka
Zvukovi s dna jezera stoljećima su ih uznemiravali, znanstvenici napokon razriješili zagonetku
Znanstvenici su otkrili uzrok tajanstvenog zvuka koji Njujorčani već stoljećima čuju u blizini jezera Seneca.
Skupina istraživača sa Sveučilišta u New Yorku i Sveučilišta Cornell riješila je višestoljetnu zagonetku o neobičnoj pojavi s dna jezera Seneca.
Tajanstveni zvuk, koji su nekada nazivali "seneške puške” ili "seneški bubnjevi”, prvi je put zabilježen u 17. stoljeću, a od tada je o njemu nastalo mnoštvo mitova i legendi. Neki su mještani nekada vjerovali da je riječ o glasovima bogova, dok su drugi tvrdili da se čuju pali ratnici.
Kako piše The New York Times, istraživači su između 2018. i 2024. proveli detaljan pregled jezerskog dna te otkrili više od 140 velikih udubljenja promjera od nekoliko desetaka do nekoliko stotina metara.
Nakon analize vode i sedimenta iz jezera potvrdili su hipotezu njemačkog geologa Hermanna Fairchilda iz 1934. godine, koja pretpostavlja da metan zarobljen ispod dna jezera iznenada izbija i stvara zvuk sličan pucnju topa.
Kako su objasnili, tlak podzemnog plina polako raste dok ne probije dno jezera i iznenada se oslobodi. Velike mjehuriće plina, koji se brzo dižu na površinu, prate udarni valovi koji proizvode glasan zvuk.
Znanstvenici, unatoč važnom otkriću, upozoravaju da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se razumjeli svi čimbenici i moguće posljedice iznenadnih ispuštanja plinova.
