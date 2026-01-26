Kanadska kompanija otkrila 'obećavajuće' količine zlata i srebra u našem susjedstvu

Na lokaciji Brezani u općini Sokolac bušenja su otkrila 0,43 grama zlata u toni zemlje na dubini od svega 12 metara ispod površine. Kako su izvijestili iz Terra Balcanica Resources, ti nalazi proširuju poznato nalazište zlata za dodatnih 170 metara i pokazuju da to područje ima veliki potencijal. Uz to, istraživanja su otkrila i visoke koncentracije srebra, s rezultatima koji pokazuju do 60 grama u toni zemlje na većoj dubini.