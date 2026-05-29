NOVE PRIJETNJE
Zelenski kaže da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu
Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu, pozivajući se na obavještajne podatke.
Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Zelenski je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad."
"Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade."
Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.
Rekla je da to čini kao odgovor na prošlotjedni napad dronom na učenički dom u ukrajinskoj regiji Luhansk, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, tijekom kojeg je ubijena 21 osoba. Ukrajina je zanijekala da je izvela taj napad.
U ruskim napadima na Kijev i druga područja u Ukrajini prošle nedjelje ubijene su dvije osobe, dok su deseci ozlijeđeni.
U objavi na Telegramu, Zelenski je pozvao na dodatne sankcije Rusiji te je rekao da se ne smije odgađati provođenje sporazuma s partnerima o zračnoj obrani.
