Oglas

NOVE PRIJETNJE

Zelenski kaže da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu

author
Hina
|
29. svi. 2026. 21:45
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Volodimir Zelenski
TOBIAS SCHWARZ / AFP

Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu, pozivajući se na obavještajne podatke.

Oglas

Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Zelenski je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad."

"Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade."

Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.

Rekla je da to čini kao odgovor na prošlotjedni napad dronom na učenički dom u ukrajinskoj regiji Luhansk, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, tijekom kojeg je ubijena 21 osoba. Ukrajina je zanijekala da je izvela taj napad.

U ruskim napadima na Kijev i druga područja u Ukrajini prošle nedjelje ubijene su dvije osobe, dok su deseci ozlijeđeni.

U objavi na Telegramu, Zelenski je pozvao na dodatne sankcije Rusiji te je rekao da se ne smije odgađati provođenje sporazuma s partnerima o zračnoj obrani.

Teme
rusija ukrajina vladimir putin volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ