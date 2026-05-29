Gašpar: Radari Plenkovića i Ćorića okrenuti su u skroz pogrešnom smjeru
Morski. hr napravio je detaljnu analizu o "neredu" na hrvatskoj obali i izračunao koliko bi država mogla zaraditi uvođenjem reda. Brojka je nevjerojatna, a glavni urednik ovog portala, Jurica Gašpar, u Novom dana kod Nine Kljenak je predstavio ovu analizu.
"Pretakanje iz šupljeg u prazno"
Na početku razgovora je komentirao tzv. antiinflacijske mjere vlade Andreja Plenkovića i najavljeni novi porezni udar na prekomjerne profitne marže bruto dobiti.
"Pa, netko tko nije naučio zarađivati, teško da zna kako zaraditi novac. Prije svega, radi se o ljudima koji preraspodjeljuju novac od ljudi koji zarađuju za njih", govori i objašnjava;
"Mi svi zarađujemo za sustav, a oni onda preuređuju taj novac i usmjeravaju ga u džepove onih koji će im možda, danas-sutra, donijeti više ili manje glasova, što bi bilo zapravo pretakanje iz šupljeg u prazno", govori Gašpar i dodaje da bi država mogla zaraditi da poštuje vlastite zakone.
"Nema tu nikakve velike filozofije ili pameti, ali država to očito ne želi ili ne zna jer nema menadžere koji vode taj sektor, neg ima ljude koji su izabrani da slušaju ono što im se kaže", kaže Gašpar i nastavlja:
"Mi stalno govorimo da je previše ljudi zaposleno u javnom sektoru. Ja bih rekao da ih nije previše zaposleno, nego su neučinkoviti.
Kad bi se kontrolirao njihov rad, onda bi bilo mjesta za još ljudi u javnom sektoru, ali ti ljudi onda ne bi sjedili u uredima, nego bi bili na terenu i gledali je li se zakoni doista i provode", smatra Gašpar i ističe;
"Koliko nama turizam donosi BDP-a, a to je od četvrtine do trećine ukupnog proračuna, što je strahovito puno, toliko nam otprilike i oduzimaju oni koji od turizma žive, a ne prijave ništa", govori.
"Država bi mogla uzeti preko 3,7 milijardi eura"
Gašpar je predstavio i analizu koju je napravio morski.hr o "divljaštvu" na hrvatskoj obali, gdje siva ekonomija, bezakonje, samovolja i trajna devastacija prostora na Jadranu svake godine odnose milijarde eura koji, umjesto u državnoj blagajni, završavaju u privatnim džepovima.
"Nas su ove brojke također izbezumile. Očekivali smo možda par stotina milijuna eura, međutim radi se doista o milijardama eura", kaže Gašpar.
Kad je riječ o bespravnim objektima na obali, Gašpar kaže da ih je oko 130 tisuća koji bi trebali biti srušeni.
"I to je gruba i ja bih rekao konzervativna brojka", dodaje.
Ponavlja da bi država uvođenjem reda odnosno slanjem inspekcije na obalu mogla dobro zaraditi.
"Ukupan potencijal je 3,7 milijardi eura", kaže Gašpar i dodaje da je za to potrebno optimalno pojačanje od 700 obučenih ljudi na terenu. Na kraju zaključuje;
"Ja smatram da su radari Plenkovića i Ćorića okrenuti u skroz pogrešnom smjeru i da ti radari zapravo ne vide pravi problem u Hrvatskoj, a to je siva ekonomija, kriminal i bezakonje koje se može vrlo jednostavno riješiti", zaključio je Gašpar.
