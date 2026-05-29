"Spavamo u automobilima"
Jedan od najstarijih svjetskih gradova epicentar je izraelskih napada: "Ovo je najgori rat koji smo ikada doživjeli"
Kada je izraelska vojska u srijedu u 16 sati ponovno izdala naredbu za evakuaciju cijelog grada Tira (Soura) na jugu Libanona, Ali Sleiman odlučio je otići na obalu s ribarskim štapovima kako bi prekratio vrijeme.
Ni Ali Sleiman ni njegova rodbina i susjedi nisu vjerovali da će izraelska vojska gađati njihov mali dio grada. To područje, sastavljeno uglavnom od niskih stambenih zgrada uz palestinski izbjeglički kamp El-Buss, naseljeno je pretežno radničkim obiteljima – Libanoncima i Palestincima – kao i raseljenim obiteljima iz okolnih krajeva.
Zračni napad uslijedio je sat vremena kasnije. Potresao je tlo i snažna detonacija odjeknula je cijelim gradom. Sleiman je ugledao oblak dima iznad svoje četvrti, ostavio opremu na obali i motociklom pojurio kući. Projektil je izravno pogodio zgradu njegove obitelji. Eksplozija je ostavila krater toliko dubok da ga je počela puniti podzemna voda. Vrišteći je kopao po ruševinama dok nije pronašao svoju 82-godišnju majku kako se previja od bolova, s teško ozlijeđenom nogom. Tijelo njegova brata ležalo je nedaleko.
„Poludio sam. Počeo sam vikati na spasioce i pitati kamo ga vode“, rekao je Sleiman za Drop Site. Glas mu je bio promukao od udisanja gustog dima i isparenja dan ranije. U napadu su poginule tri osobe, uključujući njegova brata Fadela, a najmanje 17 ljudi je ozlijeđeno. Cijeli stambeni blok je sravnjen sa zemljom.
„Bio je pun ljubavi, poštovanja i nevjerojatno velikodušan“, rekao je o svom bratu, koji je iza sebe ostavio suprugu i petero djece. Fadel je bio dobro poznat u tirskoj luci, gdje je zarađivao za život ribareći i bojeći brodove. „Uvijek je pomagao siromašnima i uvijek se smiješio.“
Prema riječima Mousse Shaalana iz libanonske Civilne zaštite, taj napad bio je jedan od najmanje petnaest izraelskih udara koji su tijekom noći sa srijede na četvrtak pogodili Tir. Nakon duge noći izvlačenja preživjelih i poginulih iz ruševina, njegov glas bio je iscrpljen. Izraelska vojska izdala je upozorenja za neke stambene zgrade u 3:30 ujutro po lokalnom vremenu, dok su druge kuće, poput Sleimanove, bombardirane bez ikakvog upozorenja.
„Bila je to najgora noć od početka rata, a ovo je najgori rat koji smo ikada doživjeli“, rekao je lokalni dužnosnik Khalil al-Zein.
Tir je postao novo žarište izraelske vojne kampanje u Libanonu, koja se nastavlja i pojačava unatoč nominalnom primirju proglašenom prošlog mjeseca. Posljednjih dana izraelska vojska više je puta naredila evakuaciju cijelog grada i zasula ga valovima zračnih napada.
Četvrti najveći grad u Libanonu, s oko 160.000 stanovnika, Tir je tijekom posljednje faze izraelske ofenzive pretrpio snažna bombardiranja. Unatoč tome, deseci tisuća ljudi ostali su živjeti u gradu i okolnim općinama, kako u stambenim zgradama tako i u prenapučenim školama pretvorenima u skloništa za raseljene osobe. Mnogi su stanovnici ranije bili prisiljeni napustiti domove, ali su se kasnije vratili. „Kažu da nemaju kamo otići. Kažu da je raseljavanje bilo ponižavajuće“, rekao je Shaalan.
Stanovnici Tira, jednog od najstarijih kontinuirano naseljenih gradova na svijetu, ponosni su na njegovu drevnu baštinu i tradiciju suživota različitih vjerskih zajednica. „Tir je primjer suživota. Živimo zajedno. Slavimo jedni drugima blagdane“, rekao je al-Zein. Grad je 1984. godine upisan na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.
No najnoviji izraelski napadi izazvali su novi val masovnog egzodusa. Tisuće ljudi bježe prema sjeveru prometnicama zakrčenim vozilima.
Shaalan je rekao da će djelatnici gradske Civilne zaštite ostati u stanju pripravnosti sve dok se napadi na Tir nastavljaju, unatoč opasnostima kojima su izloženi. Spasilačke ekipe u Libanonu izraelska vojska sustavno gađa, često u takozvanim dvostrukim ili trostrukim napadima, kada se isto mjesto ponovno bombardira nakon dolaska spasilaca. Prema podacima Ministarstva zdravstva, Izrael je od 2. ožujka u ciljanim napadima usmrtio najmanje 125 zdravstvenih djelatnika.
„Spavamo u automobilima, na pločniku, u medicinskom centru“, rekao je Shaalan. „Bojimo se zaspati i nešto propustiti.“
Trenutak kasnije začuo je povike u pozadini te se ispričao rekavši da mora ići. Izraelci su upravo izdali novo upozorenje za grad.
