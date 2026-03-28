Odgojiteljica zaboravila dijete u vrtiću, zaključala ga i otišla kući, majci govorili da ga je netko preuzeo

„Njegova odgojiteljica rekla mi je da je ona otišla kući i da je s djecom ostala dežurna odgojiteljica te da će je nazvati i javiti mi se. Nakon razgovora s dežurnom rekla mi je da je dijete otišlo kući. Pitala sam tko ga je odveo, a ona mi je rekla: ‘Provjerite da možda vaši roditelji nisu došli po njega.’ Rekla sam da nisu i da upravo dolazim od njih. Moji roditelji nikada ne dolaze po dijete bez prethodnog dogovora sa mnom, niti je to moguće jer se potpisuje kada dijete preuzima druga osoba. Počela sam vrištati nasred ulice i zvati sve redom – mamu i bivšeg supruga – da provjerim je li ga možda on uzeo, a da mi nije javio. No ni on nije preuzeo dijete“, opisuje Dijana kroz kakav je stres i strah prolazila dok je pokušavala utvrditi tko je odveo njezino dijete iz vrtića.