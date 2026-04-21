Potres u Sloveniji, osjetio se i u Hrvatskoj

Potres jačine 3,6 zabilježen je jutros u Sloveniji. EMSC je prethodno javio da je jačina bila 3,8.

Epicentar je bio 54 km istočno od Lubljane, nedaleko od Sevnice, na dubini od 9 km.

"Dobro je zatreslo", javlja korisnik aplikacije EMSC iz Slovenije.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj.

Korisnik iz Karlovca navodi da je bilo "par sekundi ljuljanja, ništa strašno".