Potres u Sloveniji, osjetio se i u Hrvatskoj

Potres jačine 3,6 zabilježen je jutros u Sloveniji. EMSC je prethodno javio da je jačina bila 3,8.
Epicentar je bio 54 km istočno od Lubljane, nedaleko od Sevnice, na dubini od 9 km.
#Earthquake (#potres) possibly felt 18 sec ago in #Slovenia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) April 21, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/LbXZuydn0M
"Dobro je zatreslo", javlja korisnik aplikacije EMSC iz Slovenije.
🔔#Earthquake (#potres) M3.8 occurred 17 km NW of Novo Mesto (#Slovenia) 9 min ago (local time 07:58:55). More info at:— EMSC (@LastQuake) April 21, 2026
Potres se osjetio i u Hrvatskoj.
Korisnik iz Karlovca navodi da je bilo "par sekundi ljuljanja, ništa strašno".
