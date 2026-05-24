Arhiv javnih skupova objavio koliko je ljudi bilo na studentskom prosvjedu u Beogradu

Nova.rs

Arhiv javnih skupova objavio je na platformi X da se na prosvjedu "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" okupilo između 180.000 i 190.000 ljudi.

Podijeli

Oglas

Kako su naveli, procjena se temelji na izmjerenoj površini skupa od 107.000 četvornih metara i prosječnoj gustoći od oko 1,7 osoba po četvornom metru.

Dodali su da je riječ o drugom najvećem prosvjedu u Srbiji od pada Slobodana Miloševića, javlja N1 Srbija.

Studenti u blokadi organizirali su jučer na beogradskom Trgu Slavija skup pod nazivom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju".

Građani i aktivisti iz cijele Srbije organizirano su dolazili u Beograd, iako je poduzeće Srbijavoz objavilo da je željeznički promet u cijeloj zemlji obustavljen.

Belgrade, May 23: Between 180,000 and 190,000 people attended the "You and I, Slavija" protest. APA estimate based on a measured crowd surface of 107,000 m² and mean density of ≈1.7 p/m². Second largest protest in Serbia since the fall of Milošević.



Photo: Nikola Jovanović pic.twitter.com/OQUPKU3xr6 — Arhiv javnih skupova /Archive of Public Assemblies (@javniskupovi) May 24, 2026

Skup na Slaviji počeo je oko 18 sati, a završio nekoliko minuta prije 20 sati. Tijekom dana okupljanja su održana na četiri lokacije u Beogradu, odakle su kolone krenule prema Slaviji.

Na skupu su govorili predstavnici različitih društvenih područja – obrazovanja, medicine, poljoprivrede, proizvodnje i kulture – iznoseći prijedloge o tome u kojem smjeru bi se pojedini segmenti društva trebali reformirati.