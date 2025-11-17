VIDEO / Policija se u Novom Sadu sukobila s građanima: Ima ozlijeđenih i privedenih

N1 Srbija

Pored interventne jedinice i redovne policije, na ulice Novoga Sada izašla je i žandarmerija – zbog jednoga autobusa koji je, kako navode, bio nepropisno parkiran. Pripadnici policije potiskivali su građane koji su, s podignutim rukama, pokušavali spriječiti da se odveze autobus Milomira Jaćimovića.

Sukob policije s Novosađanima: Građani pokušali spriječiti odvoženje autobusa, bilo je ozlijeđenih i privedenih

Novosađani su im dovikivali „ubojice“, „malo vas je“ i „koalicija – SNS i policija“, kao i pogrdne riječi upućene pripadnicima MUP-a. Ironično su im pljeskali i govorili: „tako se čuva narod“.

Žandarmerija je odgurnula građane od autobusa Milomira Jaćimovića, koji je danas vraćen autoprijevozniku koji već osam dana štrajka glađu.

Autobus je bio zakačen za specijalno vozilo koje ga je trebalo ukloniti ispred zgrade vlade.

Mladići i žene u prvim redovima

Preko megafona jedan je policajac izdao naredbu građanima da se povuku unazad, što su oni odbili. U prvim redovima nalazili su se mladići, ali i žene.

Najmanje jedna osoba bila je odvedena s lisicama na rukama.

Policija je štitovima grubo odgurivala građane i cijelo je vrijeme stajala oko autobusa Milomira Jaćimovića dok ga je specijalno vozilo odvozilo. Građani su ih sa strane pratili, upućujući im pogrdne riječi.

Na sljedećem raskrižju, u Bulevaru Mihajla Pupina, građani su ponovno stali podignutih ruku ispred vozila, sprječavajući daljnje odvoženje autobusa.

Povremeno su letjele i boce.

U jednom su trenutku građani uzvikivali „hitna pomoć“, tražeći intervenciju za mladića koji se našao na zemlji ispred policijskog štita.