Milanović: "Iza ove odluke stojim ja i spreman sam je braniti"

Zahvaljujem za sve što ste učinili za Hrvatsku, za naš teritorij kojeg je trebalo osloboditi i vi ste omogućili taj veliki čin. Trebalo je osloboditi i Bosnu i Hercegovinu i prije no što smo postali članica NATO-a, vi ste to napravili. To je veliko, to je omogućilo da se sklopi mir, da se nametne mir snagom oružja i volje i da se postigne sporazum koji u BiH djeluje i danas. Neki od vas su doslovno u zadnjim satima rata stradali i hvala vam i bit će promaknuti u generale", kazao je Milanović.