Milanović: "Iza ove odluke stojim ja i spreman sam je braniti"

17. stu. 2025. 11:55
U Uredu predsjednika na Pantovčaku Zoran Milanović u ponedjeljak su uručeni počasni činove i odlikovanja veteranima Domovinskog rata.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak je na Pantovčaku okupio veterane Domovinskog rata. 

Na svečanom prijemu koji je održan uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. predsjednik je veteranima uručio počasne činove i odlikovanja.

"Osobita mi je čast danas vas ovdje pozdraviti nakon više mjeseci dogovaranja i razmišljanja, razmatranja prijedloga jer to su stvari koje nastojimo dobro promisliti i pretresti i uvijek ima nezadovoljnih i uvijek će biti nezadovoljnih i ovo je odluka iza koje prije svega stojim ja i spreman sam je braniti, ali ne vidim pred kime", rekao je Milanović na početku dodjele odlikovanja i naglasio kako bi svatko trebao biti zadovoljan, prenosi Dnevnik.hr.

"Vrijeme prolazi, rat je davno završio i ovim činovima kao vojnim rangom ne ispravljamo nepravde nego stavljamo jedan zdrav poredak. Čestitam svima promaknutima, to su počasni generalski činovi kojih po prirodi stvari ima malo i bit će ih sve manje, piramida se sužava i vrijeme protječe.

Zahvaljujem za sve što ste učinili za Hrvatsku, za naš teritorij kojeg je trebalo osloboditi i vi ste omogućili taj veliki čin. Trebalo je osloboditi i Bosnu i Hercegovinu i prije no što smo postali članica NATO-a, vi ste to napravili. To je veliko, to je omogućilo da se sklopi mir, da se nametne mir snagom oružja i volje i da se postigne sporazum koji u BiH djeluje i danas. Neki od vas su doslovno u zadnjim satima rata stradali i hvala vam i bit će promaknuti u generale", kazao je Milanović.

zoran milanović

