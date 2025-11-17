Pavliček o dolasku udruge VeDRA u Vukovar: Nisu dobrodošli. Zahtijevam da odustanu od svog čina

Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček, pričao je s našim reporterom Bornom Šmerom uoči obilježavanja Dana sjećanja u Vukovaru.
"Možemo reći da gotova dva tjedna traju cjelokupni programi. Posebice me raduje što je ovaj vikend na desetke tisuća ljudi posjetilo grad i što sve prolazi u miru i dostojanstvu.
Nezahvalno je govoriti koliku brojku očekujemo sutra u Vukovaru, ali ono što je bitno da svi dobronamjerni koji se istinski žele pokloniti žrtvama Vukovara su dobrodošli i ono što želim je da ove dane provedemo u miru i da nemamo dnevno-političkih prepucavanja i da ne provlačimo žrtvu kroz blato", rekao je Pavliček i potvrdio da su svoj dolazak u Vukovar sutra najavili i predsjednik Zoran Milanović kao i premijer Andrej Plenković, ali i brojni ministri.
Predstavnici udruge VeDRA i ove će godine na današnji dan baciti vijenac u Dunav u spomen na Vukovarce srpske nacionalnosti, civile koji su nevini ubijeni tijekom 1991. Pozvali su i vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da osobno ili preko izaslanika s nama sudjeluje u ovom civilizacijskom činu.
Hoće li im se pridružiti?
"Mislim da su predstavnici srpskih institucija otkazivanjem, na moj zahtjev, izložbe 'Srpkinja, heroina Velikog rata' napravili jedan razuman potez koji vodi prema smirivanju tenzija i koliko imam informaciju oni neće ove godine bacati vijenac u Dunav. Mislim da su i predstavnici srpske zajednice svjesni da i nakon 20.11. treba živjeti u Vukovaru i da treba živjeti u miru i ne treba nam dodatno dizanje tenzija.
Ova udruga VeDra koja želi baciti vijence u Dunav za, kako su naveli u dopisu, nevino ubijene građane srpske nacionalnosti, smatram čistom provokacijom. Mi smo im odgovorili da nisu dobrodošli u Vukovar jer očigledno žele stvarno provocirati i remetiti mir u Vukovaru. Zahtijevam da odustanu od svog čina. Oni moraju biti svjesni da je u gradu trenutačno na desetke tisuće hodočasnika i da vrlo lako mogu isprovocirati te ljude koji su ovdje i branitelje i mislim da je ovo jedan sulud čin."
