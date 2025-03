Vučić: Bliži se kraj

Podijeli :

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u utorak navečer gostovao je u emisiji na televiziji Pink, a govorio je o aktualnim događanjima u Srbiji.

Vučić se osvrnuo na napad na studenta Miloša Pavlovića u Pionirskom parku.

“Napao ih je mladić iz Šapca, šakom je udario dvojicu mladića, imao je nož kod sebe. Ti napadi su svakodnevni, ne nailaze na osudu jednog dijela javnosti, ali je i uplašenom dijelu javnosti teško o tome pričati”, rekao je.

Odgovorio je i na studentske prosvjede i blokade. “Mjeseci terora, ja nemam problem da to nazovem pravim imenom. Ne plašim se blokada i maltretiranja, jer nisam ja nadležan, ne mogu udariti na mene, pa će valjda zato blokirati privatne televizije, ne znam samo u kojoj zemlji je to dozvoljeno. Izloženi smo teroru. Zemlja je pokazala određene slabosti, ali napadnuti smo izvana obojenom revolucijom. Prvo smo imali nezadovoljstvo, pa bijes političkih stranaka, a djeca kreću blokade, provode u djelo obojenu revoluciju”, prenosi Dnevnik.hr.

“Kada nemaju što za reći, kažu da sam pucao na djecu”

Objasnio je da se obojena revolucija priprema godinama te da se sačinjava od pet ključnih točaka. Navodi da su prva točka nevladine organizacije koje su nekada bile minimalno financirane, a sada dobivaju milijune eura od inozemnih donatora za subverzivne djelatnosti. Druga točka su medijske platforme koje imaju zaštitu stranih obavještajnih službi, a tvore medijski pritisak.

Vučić tvrdi da je student iz Pionirskog parka napadnut šakama: “Država je uhitila napadača”

Treća točka su akteri koji infiltriraju izborni proces, a četvrto su nevladine organizacije i općinski odbori koji uz upotrebu kriminalnih metoda financiraju subverzije. Petu točku naziva Crnim labudom – Zloupotreba tragičnog događaja za pokretanje masovnih laži i propagande, opravdavajući lažne optužbe protiv vlasti. “Kada nemaju što za reći, kažu da sam pucao na djecu”.

Prokomentirao je i navodno korištenje zvučnog topa na prosvjedu. Nastavio je sa svojom retorikom te rekao da u Srbiji ne postoji ni Vortex ring gun ni Vortex canon, te da se ništa od toga nije dogodilo. “Jasno je da su htjeli varati i lagati, ali njihove laži su očite”.

Prokomentirao je i broj sudionika na jednom od najvećih prosvjeda u Srbiji. Istaknuo je da je na prosvjedu bilo manje od 107.000 ljudi, ali više nego 88.000. “BIA je napravila grešku jer je u različitim terminima imala preklapanje ljudi koji se šetaju. Svakako je to veliki broj ljudi koji ne bih potcijenjivao, samo kažem kako su dobro obučeni”.

“Ovi što su sudjelovali u jurnjavi, više neće nikoga. Mislili su upasti u institucije, na RTS, a evo produžili su godišnje odmore u Hrvatskoj, a neki i u Sloveniji. A neki već jedu rizi-bizi”, rekao je za one koji su planirali državni udar u Srbiji, javlja Telegraf.

Poručio je da smatra da će sve završiti do 15. travnja. “Bliži se kraj. To je moja procjena. Nakana političkih stranaka je da se sastaju i da donesu odluku da su se sve opozicijske stranke dogovorile da uđu u vlast bez izbora, te da traže od profesora blokatora da ih spoje sa studentima. Onda će biti previranja jer znaju da tako gube širinu, zbog čega ih inače i gube. Onda će pokušati to izgurati – ako najveća stranka proglasi da ima većinu za formiranje vlade, tada će se skupiti i blokirati taj postupak. Oni planiraju višegodišnju blokadu Srbije, gdje neće biti izbora, već plenumi, zborovi, izmišljena tijela i nepostojeće vlade. To je njihov plan i neće se ostvariti, jer ga odlično znam”.

