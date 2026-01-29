Agenti ICE-a nakon ubojstva dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: "Izbjegavajte kontakt s agitatorima"

Operativna promjena dolazi nakon što je Trump ovog tjedna izjavio da mu je cilj "deeskalirati" napetosti u Minneapolisu i St. Paulu nakon što su savezni imigracijski službenici ovog mjeseca tamo ubili dva američka državljanina. U oba slučaja, Trumpovi dužnosnici brzo su prikazali pokojnike kao agresore iako su tu tvrdnju brzo opovrgnuli video dokazi.