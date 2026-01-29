Oglas

NOVE SMJERNICE

Agenti ICE-a nakon ubojstva dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: "Izbjegavajte kontakt s agitatorima"

Hina
29. sij. 2026. 06:23
Agenti Američke imigracijske i carinske službe (ICE) dobili su u srijedu nove upute da izbjegavaju kontakt s "agitatorima" dok provode Trumpovu represiju protiv imigranata, objavio je Reuters, koji je u posjedu novih smjernica .

Nove upute, koje dolaze nakon dvije smrtonosne pucnjave na američke građane koji su prosvjedovali u Minneapolisu, također nalažu službenicima američke imigracijske i carinske službe da pozornost usmjere  samo na imigrante koji imaju kaznene prijave ili osude.

To bi označilo odstupanje od širokih akcija koje su izazvale negativne reakcije i pravne izazove u Minneapolisu i drugim američkim gradovima.

"Ne komunicirajte s agitatorima. To ne služi ničemu drugom osim rasplamsavanju situacije.  Jedina komunikacija trebala bi biti službenici koji izdaju naredbe", navodi se u e-poruci koju je podijelio visoki dužnosnik ICE-a. 

Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadzire ICE, nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Operativna promjena dolazi nakon što je Trump ovog tjedna izjavio da mu je cilj "deeskalirati" napetosti u Minneapolisu i St. Paulu nakon što su savezni imigracijski službenici ovog mjeseca tamo ubili dva američka državljanina. U oba slučaja, Trumpovi dužnosnici brzo su prikazali pokojnike kao agresore iako su tu tvrdnju brzo opovrgnuli video dokazi.

Prema novim smjernicama navedenim u e-poruci, službenici ICE-a dobit će megafone kako bi mogli izdavati naredbe javnosti i "moraju verbalizirati svaki korak procesa uhićenja".

Smjernice ne opisuju što bi službenici trebali učiniti ako se naredbe ne slijede.

Ažurirane smjernice došle su od Marcosa Charlesa, visokog dužnosnika u odjelu za provedbu i uklanjanje ICE-a.  

"Prelazimo na ciljanu provedbu zakona protiv stranaca s kriminalnom prošlošću", stoji u e-poruci, uz dodatak da to uključuje uhićenja, ne samo osude.

Teme
Minneapolis Prosvjedi ice agenti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

