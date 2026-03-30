Amerikanci odobrili ruskom naftnom tankeru pristup Kubi

Sjedinjene Američke Države dozvolit će ruskom tankeru prepunom nafte da pristane na Kubi, ublažavajući de facto naftnu blokadu koju je Washington nametnuo toj otočnoj državi, izvijestio je u nedjelju New York Times, pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika upoznatog sa situacijom.
Američki predsjednik Donald Trump nametnuo je naftnu blokadu Kubi u siječnju, nastojeći time izvršiti pritisak na vladu u Havani.
Ovaj mjesec Washington je privremeno ukinuo sankcije na rusku naftu kako bi donekle ublažio manjak u isporukama do kojeg je došlo nakon što je Teheran preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem poslije američko‑izraelskog napada na Iran 28. veljače.
Zasad nije jasno zašto je kabinet američkog predsjednika dopustio ruskom tankeru da pristane na Kubu, prenosi Reuters, pozivajući se na izvješće New York Timesa.
Tanker Anatolij Kolodkin, koji je pod američkim sankcijama, u nedjelju je uplovio u kubanski isključivi gospodarski prostor, pokazali su podaci o pomorskom prometu kompanija Marine Traffic i LSEG koje navodi Reuters, i uskoro bi mogao pristati u luci Matanzas, ako ne promijeni smjer.
Brod je isplovio iz ruske luke Primorsk i prevozi oko 650 tisuća barela nafte, prema podacima, dok se u izvješću New York Timesa navodi brojka od 730 tisuća barela, napominje Reuters.
Bez obzira na to koja je brojka točna, ta bi količina nafte značajno poboljšala situaciju na Kubi, gdje, prema riječima predsjednika Miguela Diaza-Canela, već tri mjeseca nije isporučen nijedan barel. Taj je manjak isporuka doveo do strogog racioniranja goriva i produbio energetsku krizu koja je rezultirala nizom nestanaka struje diljem karipske otočne države, ističe Reuters.
