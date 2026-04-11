Britanija odgađa sporazum o predaji otoka Chagos nakon protivljenja SAD-a

Britanska vlada u subotu je izjavila da je stavila na čekanje sporazum o ustupanju suvereniteta nad otocima Chagos gdje se nalazi američko-britanska zračna baza Diego Garcia, koji je kritizirao američki predsjednik Donald Trump.
The Times piše da planirani zakonodavni postupak o ustupanju Chagosa Mauricijusu, kojem je potrebna podrška Washingtona, neće biti uvršten u sljedeći parlamentarni dnevni red.
Ured premijera Keira Starmera priopćio je da će London pokušati uvjeriti Washington da da formalno odobrenje.
Trump je u veljači rekao da je sporazum "velika pogreška".
Baza Diego Garcia smještena je na izoliranom otoku arhipelaga Chagos, britanskom teritoriju. Agencija AFP ranije je prenijela da se radi o strateški ključnoj bazi za SAD u kojoj su usred Indijskog oceana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači.
Glasnogovornik britanske vlade rekao je da će osiguranje dugoročne operativne sigurnosti Diega Garcije ostati prioritet.
„I dalje vjerujemo da je sporazum najbolji način zaštite dugoročne budućnosti baze, ali oduvijek smo govorili da ćemo nastaviti s dogovorom samo ako ima podršku SAD-a. Nastavljamo surađivati sa SAD-om i Mauricijusom“, rekao je glasnogovornik.
Savez između Washingtona i Londona posljednjih je tjedana bio pod pritiskom zbog Starmerovog oklijevanja da se uključi u američko-izraelski rat protiv Irana i njegovog odbijanja na početku sukoba da dopusti Trumpu korištenje britanskih zračnih baza za pokretanje napada.
Starmer je naknadno izmijenio svoj stav nakon što je Iran napao britanske saveznike diljem Bliskog istoka, rekavši da SAD može koristiti baze za defenzivne udare, među njima i bazu Diego Garcia.
Velika Britanija i Mauricijus prošle su godine postigli sporazum o prijenosu suvereniteta nad otocima Chagos na Mauricijus, a Britaniji je dopušteno da zadrži kontrolu nad zračnom bazom na temelju dugoročnog najma od gotovo sto godina.
