Ovom hrvatskom jezeru zabranjeno je i prići. O njemu ovisi život dva otoka

Riječ je o Vranskom jezeru, prirodnom fenomenu koji igra ključnu ulogu u opskrbi pitkom vodom ne samo otoka Cresa, već i susjednog Lošinja. Ovo jezero jedinstveno je po svojim karakteristikama, površina mu je iznad razine mora, dok se dno spušta i do 60 metara ispod razine mora. Nastalo je u krškom bazenu i oblikovano tisućljećima složenim geološkim procesima, piše N1 BiH.