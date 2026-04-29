Kralj Charles uputio suptilno, ali upečatljivo upozorenje Americi

Kralj Charles III bira riječi s preciznošću - kao i njegova pokojna majka, kraljica Elizabeta II. Kraljevske poruke često se moraju iščitavati između redaka. No, prema kraljevskim standardima, njegov govor pred zajedničkom sjednicom američkog Kongresa u utorak bio je upadljivo izravan.
Charles nije ni ukorio ni kritizirao Trumpovu administraciju. No, monarh je implicitno izrazio neslaganje s trenutačnim političkim smjerom Amerike i branio stupove zapadne demokracije: unutarnju ravnotežu vlasti, savezništva i međureligijsku toleranciju, piše CNN.
Charles je također pozvao na snažnu obranu Ukrajine. A “prirodu”, rekao je, treba zaštititi - u kodiranom pozivu na borbu protiv klimatskih promjena, koje je predsjednik Donald Trump nazvao “prevarom”.
Kralj je naglasio i da se prijatelji mogu ne slagati, a da pritom ne naruše trajne veze, što je prikrivena referenca na “poseban odnos”, koji je uzdrman odbijanjem Ujedinjenog Kraljevstva da se pridruži ratu s Iranom.
“Američke riječi imaju težinu i značenje, kao što imaju od stjecanja neovisnosti”, rekao je Charles u dvorani Zastupničkog doma. “Postupci ove velike nacije još su važniji.”
Kraljeva verzija američkih vrijednosti vjerojatno se više svidjela demokratima iz pokreta “No Kings” nego potpredsjedniku JD-u Vanceu, koji ima stavove o civilizacijskom padu Ujedinjenog Kraljevstva i Europe i koji je sjedio iza njega u Zastupničkom domu. No Charles je ublažio svoju kritiku iskazavši duboko poštovanje prema domaćinima.
Citirao je Trumpa koji je rekao da je “veza srodstva” između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva “neprocjenjiva i vječna”. Njegov govor bio je ispunjen i pohvalama američkim povijesnim postignućima.
Predsjednik nije pokazao znakove uvrijeđenosti zbog Charlesovih riječi. Trump se ponosi osobnim odnosima s najpoznatijim svjetskim liderima. Kralj je također dvaput osudio osujećeni navodni pokušaj atentata na predsjednika na medijskoj svečanosti u subotu.
Povijesna ironija i političke poruke
Charlesov posjet bio je pun ironije: potomak Georgea III držao je govor o demokraciji pred institucijom nastalom iz Kontinentalnog kongresa. Spomenuo je Magnu Cartu i naglasio ‘vladavinu prava i neovisno sudstvo’, bez izravne kritike Bijele kuće, ali uz jasno iznošenje vlastitih vrijednosti.
Analitičar Garret Martin ocijenio je govor kao suptilnu kritiku. "Zvučalo je gotovo kao da kralj poručuje predsjedniku da bude manje nalik kralju."
Kralj je odbacio Trumpove tvrdnje o nedovoljnom doprinosu saveznika: "Nakon 11. rujna odgovorili smo zajedno, kao što činimo više od stoljeća." Istaknuo je i povećanje britanske vojne potrošnje te vlastito iskustvo iz Hladnog rata.
