Aco Momčilović: Ako se realizira projekt Pantheon, Hrvatska više ne bi bila samo zemlja turizma!

Hrvatska bi, prema napisima medija, uskoro trebala dobiti investiciju bez presedana. Na prostoru Topuskog u Sisačko-moslavačkoj županiji sagradit će se AI razvojni i inovacijski centar, poznat pod radnim nazivom Projekt Pantheon, čija bi ukupna instalirana snaga trebala iznositi čak jedan gigavat. Istraživač i edukator u području umjetne inteligencije, Aco Momčilović, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao ove najave.
"Ovo svakako zvuči kao izvanredna vijest i nadam se da će se ostvariti. U slučaju da se ovaj projekt realizira, Hrvatska više ne bi više bila zemlja turizma i usluga nego bi se postavili u nekakvu digitalnu infrastrukturu.
To nije samo podatkovni centar - uz njega ide i cijela energetska struktura tako da definitivno ono što bi se dogodilo su različite vrste ulaganja od čega bi velik dio ostao Hrvatskoj. Ogroman dio cifre ne bi ostao nama, ali čak i da jedan manji dio dobijemo, mislim da bi to bilo izvanredno", kaže Momčilović koji dodaje da ovakve centre ne koriste obični korisnici sa svojim laptopima nego velike korporacije.
Odgovorio je i na pitanje ima li nečeg usporedivog u Europi.
"Koliko ja znam ima relativno sličnih stvari u Španjolskoj, Irskoj..., ali točno ovakvih projekata rekao bih da je malo.
Hrvatska bi se ovim projektom stavila na europsku, ako ne i na svjetsku mapu što se tiče digitalne infrastrukture", govori Momčilović.
Centar bi trebao zaposliti desetak tisuća radnika, a Momčilović je otkrio koliko je to realno i ima li toliko educiranih ljudi za to u Hrvatskoj.
"Pretpostavljam da bi velik dio toga mogli pronaći u Hrvatskoj, a dio iz vana. To bi bio izazov, ali s druge strane i prilika", smatra.
Cijela se investicija procjenjuje na ukupno 50 milijardi eura.
"Ja bih rekao da na globalnoj razini postoje ti resursi. Mislim da količina novca nije problem, ona bi se pronašla, ako naravno uspijemo odraditi pripremne faze", zaključio je Momčilović.
