Britanski obavještajci: Putinov režim za sve ruske regije ima poseban cilj

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće o situaciji u Ukrajini.

Navode kako je ruski premijer Mihial Mišustin izjavio da će razvojem sigurnosnih mjera u ruskim regijama koordinirati gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin. Objava je stigla nakon dekreta kojima je vladimir Putin uveo novi sigurnosni režim. “Ova mjera vjerojatno će dovesti do još užeg povezivanja regionalnih guvernera i sustava nacionalne sigurnosti”, smatraju u britanskoj obavještajnoj službi.

Također smatraju da je veća uključenost regionalnih dužnosnika osmišljena s ciljem kako bi se smanjilo javne kritike nacionalnog vodstva.

“Kremlj je sličan pristup zauzeo i tijekom pandemije covida-19. Ipak, vjerojatno će Kremlju biti teže ujediniti izolirati rusko drušvo od utjecaja ‘specijalne vojne operacije’ u Ukrajini”, zaključuju.

