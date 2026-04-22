Ekvatorijalna Gvineja
Papa Lav u Africi osudio nejednakost: "Služite općem dobru, a ne privatnim interesima"
Papa Lav u srijedu je iskoristio posljednji dan svoje turneje po Africi da bi progovorio o protivljenju nejednakosti kada je posrijedi bogatstvo te je, tijekom putovanja Ekvatorijalnom Gvinejom, pozvao vjernike da se angažiraju na premošćenju jaza između bogatih i siromašnih.
Papa, koji je razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je postao otvoreniji po pitanju protivljenja ratu i despotizmu, trebao bi posjetiti i zatvor visoke sigurnosti za koji grupe za ljudska prava kažu da u njemu politički zatvorenici borave u teškim uvjetima.
Lav, prvi američki papa, započeo je dan letom dugim oko 325 km iz Malaba, koji se nalazi na otoku Bioko u Gvinejskom zaljevu, do Mongoma na istočnoj granici s Gabonom i na rubu prašume bazena Konga.
Na misi u najvećoj vjerskoj građevini u središnjoj Africi papa je pozvao stanovnike Ekvatorijalne Gvineje, zemljom bogatom naftom, da "služe općem dobru, a ne privatnim interesima, premošćujući jaz između privilegiranih i ugroženih".
Papa je tijekom afričke turneje pokazao snažan nov, drukčiji stil govora, osudio je i loše postupanje sa "zatvorenicima koji su često prisiljeni živjeti u problematičnim higijenskim i sanitarnim uvjetima".
Vatikan je objavio da se u srijedu unutar i ispred Bazilike Bezgrešnog Začeća okupilo otprilike 100.000 ljudi, nadajući se da će vidjeti Lava i pritom se naguravajući oko kolonada izgrađenih po uzoru na one na Trgu svetog Petra u Rimu.
Kad je stigao u svome bijelom papamobilu, okupljeni su plesali i klicali, a organizatori su u zrak pustili zlatni, bijeli, zeleni i crveni dim, boje zastava Vatikana i Ekvatorijalne Gvineje.
Mairano Nve, (70) je kazao kako je uzbuđen što će vidjeti Lava i da je "velika radost što nas papa posjećuje". Papino putovanje u Mongomo prvi je od tri leta u tri grada u sklopu istoga dana ispunjenog putovanjima koja će ga odvesti i u Batu na zapadnoj obali.
Papa će razgovarati sa zatvorenicima
Ekvatorijalnu Gvineju, kojom od 1979. godine upravlja predsjednik Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, najdugovječniji predsjednik na svijetu, kritiziraju u svijetu kao jednu od najrepresivnijih zemalja u regiji.
Obiang, koji je nadzirao naftni procvat započet devedesetih godina prošlog stoljeća, negira optužbe o kršenju ljudskih prava i korupciji. Pojavio se s Lavom u Mongomu da bi pozdravio mnoštvo, zajedno sa svojim sinom, potpredsjednikom Teodorom Nguemom Obiangom Mangueom.
Više od 70 posto od 1,8 milijuna stanovnika Ekvatorijalne Gvineje izjasnilo se katolicima. Lav je prvi papa u posjetu toj zemlji od 1982. i na kraju je jedne od najsloženijih inozemnih turneja ikada organiziranih za nekog papu. Prešao je gotovo 18.000 km i promijenio 18 letova da bi posjetio 11 gradova u četiri zemlje.
Kasnije u srijedu predviđen je papin posjet zatvorskom centru visoke sigurnosti u Bati. Amnesty International kaže da je to jedan od tri objekta u zemlji u kojemu se pritvorenici redovito drže godinama bez mogućnosti kontakta i pristupa odvjetnicima.
Vlada odbacuje takve kritike svojega pravosudnog sustava, tvrdeći da ima otvorenu demokraciju.
Očekuje se da će papa saslušati svjedočanstva zatvorenika prije nego što da izjavu. Predviđena je i Lavova molitva u Bati na mjestu niza eksplozija 2021. u vojnoj vojarni kada je pobijeno više od 100 ljudi, za što je vlada okrivila loše skladištenje streljiva.
Aktivisti za ljudska prava pozvali su na neovisnu istragu incidenta, no zasad uzalud.
