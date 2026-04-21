Dojave o bombama u više škola u Hrvatskoj, djeca su evakuirana. Policija za N1 potvrdila da su bile lažne

N1 Info
21. tra. 2026. 08:01
17:37
06.02.2025., Sibenik - Na dojavu o bombi u sibenskoj gimnaziji evakuirani su ucenici, a policija pregledava zgradu gimnazije. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Više zagrebačkih srednjih škola zaprimilo je u utorak ujutro dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani, a za N1 je u 17 sati potvrđeno da su sve dojave bile lažne, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Kako doznajemo u pitanju je bio veliki broj škola.

Policijski službenici upućeni su na teren odmah po dojavi, oko sedam ujutro i kroz cijeli su dan trajali pregledi školskih objekata, kažu u policiji.

Kako doznajemo iz zagrebačke policije, do podneva je pola škola u Zagrebu koje su zaprimile dojave o bombama pregledano i sve su dojave bile lažne. Policija je nastavila s pregledom ostalih škola i potom potvrdila da su i u njima dojave bile lažne.

Naš Mateo Keller razgovarao je s ravnateljem Klasične gimnazije u Zagrebu Borisom Anićem.

"Nastava je već započela kada smo dobili informaciju da se u našoj školi možda nalazi eksplozivna naprava. Pohvaljujem učenike i djelatnike koji su brzo i bez panike napustili zgradu. Raspustili smo nastavu. Pohvaljujem i policijske službenike koji su brzo reagirali i dali nam sve upute, a u školu su došli i pirotehničari te se nadam da će ovo biti što prije otklonjeno", rekao je Anić.

Dodao je da će nastave biti kada pirotehničari kažu da su ostvareni uvjeti za to.

Dojave i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

PU dubrovačko-neretvanska izvijestila je u utorak da je oko devet sati na njihov e-mail, kao i na e-mailove većeg broja škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zaprimljena dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani. Sve su te dojave bile lažne, objavila je policija nakon pregleda.

Podsjetimo, jučer je i splitsko-dalmatinska policija izašla na teren zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u splitskim školama, a ispostavilo se da su dojave bile lažne.

Učenici su se nakon policijskih pregleda vratili na nastavu, izvijestila je policija.

Oglasilo se Ministarstvo

Nakon dojava o bombama u školama reagiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih:

"Vezano uz sve učestalije slučajeve dojave o bombama u školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ističe kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti. Sigurnost svih u sustavu nam je na prvome mjestu.

Osuđujemo ovakve nepromišljene postupke koji unose paniku i strah te su nam u potpunosti nejasni motivi onih koji to čine. Nadamo se da će policija vrlo brzo pronaći počinitelje i da će ih pravosuđe brzo i adekvatno kazniti kako nikome više ne bi palo na pamet takvo što činiti."

