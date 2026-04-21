POLITIČKA ANALIZA
Puhovski o ulasku Boške Ban u HDZ: To je bilo dosta neugodno, izgledala je kao mlada na vjenčanju
Politički analitičar i filozof Žarko Puhovski komentirao je, kod Nine Kljenak u N1 studiju uživo, dogovor vladajućih i oporbe oko izbora sudaca Ustavnog suda, stanje na političkoj sceni i, između ostaloga, ulazak bivše SDP-ovke Boške Ban u HDZ
"Sve što je zrelo istruli kad se čeka dugo. Ovo bi moglo postati trulo, SDP je jučer počeo pričati da bi tražili poništenje natječaja. Ni jedni ni drugi ne mogu prihvatiti formulu izbora po jedan njihov i jedan zajednički. Poanta je da nema većine za ustavne suce jer je zakonom određena dvotrećinska većina, koju HDZ nema i to će morati shvatiti, a SDP se koprca", kazao je Puhovski komentirajući izjavu ministra Ivana Malenice da se iskristaliziralo šest kandidata za tri pozicije sudaca Ustavnog suda.
Smatra da jedugogodišnja SDP-ova strategija pogrešna jer oni, umjesto da poduzmu inicijativu, stalno čekaju da HDZ donese odluku. Zapitao se i zašto SDP i MOžemo nisu izašli prije sa svojim kandidatima i pokazali inicijativu.
Plenković nema potrebnu većinu koja mu treba da vlada Ustavnim sudom
Osvrćući se na izjave Andreja Plenkovića da se u Ustavnom sudu treba odražavati parlamentarna većina, Puhovski je naglasio da se to i prije impliciralo, ali nitko to nije tako otovreno izgovorio kao premijer.
"To je interpretacija najmoćnijeg čovjeka u Hrvatskoj i iz toga već slijedi djelovanje jer on ima moć. Ali, on u parlamentu nema dvotrećinsku većinu koja mu je potrebna da bi se u Ustavnom sudu ta većina odražavala", rekao je Puhovski.
Mišljenja je da je rasprava o Ustavnom sudu ispod razine čak i onih država koje imaju nisku demokratsku tradiciju, ali da je dobro što sad, umjesto ljudi bez biografija, na funkcijama ustavnih sudaca ipak imamo pravne znalce.
Boška Ban kao mlada koja se čitav život čekala udati
Puhovski je komentirao i ulazak bivše SDP-ove Boške Ban u HDZ.
"To je bilo dosta neugodno i izgledala je kao mlada na vjenčanju, koja čitav život čeka da se uda. Kao netko kome je konačno ispunjena najveća želja", kazao je Puhovski.
Smatra da je to učinila iz osobnog i intersa lokalne zajednice, ali da njezin slušaj pokazuje da "u političkom životu imamo noć u kojoj su sve krave crne pa se onda ide onoj koja je najjača jer nema bitnih razlika".
Oštre kritike za SDP i Hajdaša Dončića
"SDP se stalno, svakih 15 dana, javi da im HDZ krade program. Ne možete krasti program od nekoga tko je bitno drukčiji od vas. Boška Ban je jasno rekla da je otišla tamo gdje može provesti svoju priču, a oni su joj to obećali. Plenković očito ide na okrupnjavanje kako bi pokazao da ima sigurnost jer je uveo stabilnost kao najveću kategoriju. To je istovremeno i opasno i dobro. Opasno je jer stabilnost znači da nema bitne promjene", naglasio je politički analitičar.
Stabilnost znači da nam je promjena marginalna, nastavio je Puhovski, a ako je HDZ na istoj valnoj dužini kao i SDP pa jedni drugima kradu programe, onda znači da nema promjene i to znači da promjenu zagovaraju marginalne političke skupine.
Bio je posebno kritičan prema SDP-u koji više nema jasan politički identitet, a vođa Siniša Hajdaš Dončić nije im se profilirao kao lider opozicije. Opozicija je k tomu posve neogranizirana, a Hajdaš Dončić umjesto da se bavi novim programom ljevice, bavi se patriotizmom.
Reakcija na Crnu Goru - nepotrebna i obranaška
Osvrnuo se Puhovski i na negativnu reakciju Gorana Grlića Radmana na odluku Crne Gore da obilježi Dan sjećanja na žrtve genocida u logoru Jasenovac.
"Od jučer se Ministarstvo vanjskih poslova pokazuje kao služba za zaštitu ugleda konc logora Jasenovac. Prva je rečenica trebala biti da osuđujemo događaje u Jasenovcu, a tek onda smo mogli reći da smo nezadovoljni kako se time manipulira. Jasenovac je teška činjenica i trauma, i prigovarati nekom što to spominje je promašeno. Ratni zločini spadaju pod univerzalnu jurisdikciju, pa svi imaju pravo i na komemoraciju", naglasio je Puhovski.
Dodao je kako je jasno da se tu radi o velikosrpskim tendencijama u Crnoj Gori u kojoj trenutno traje "sukob briselskih ulizica protiv beogradskih ulizica" te da je iz toga i proizašla spomenuta situacija.
"U Crnoj Gori moraju imati pravo da govore o Jasenovcu, ali ponašanje Hrvatske je obranaško i nepotrebno", ocijenio je filozof Puhovski.
Osvrnuo se i na otkriće brojnih koruptivnih slučajeva u sportskim savezima, rekavši kako imamo "koncept svetih krava" i da se trebaju ustanoviti jasni kriteriji. Podržava privilegije za sportaše koji nam donose pobjede, ali zalaže se za jasne kriterije i da se sve odvija unutar uređenog sustava, a ne "ispod stola".
