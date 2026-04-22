Veleposlanici država članica podržali su u srijedu uspostavu ad hoc radne skupine koja će početi raditi na nacrtu pristupnog sporazuma za Crnu Goru, zemlju koja je najdalje odmakla u pristupnom procesu.
“Ciparsko predsjedništvo uložilo je velike napore kako bi osiguralo što brže osnivanje Radne skupine, posebno s obzirom na dugotrajan tehnički rad koji treba završiti prije samog početka izrade sporazuma o pristupanju. Uvjereni smo da će to poslati snažan signal da je pristupanje nadohvat ruke za partnere u procesu proširenja”, rekao je glasnogovornik ciparskog predsjedništva.
Crna Gora je otvorila sva pregovaračka poglavlja, a zatvorila njih 14.
Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je u ponedjeljak u raspravi u Europskom parlamentu da Europska unija mora izvući pouke iz dosadašnjih proširenja kako se ne bi ponovio slučaj Mađarske, čiji je dugogodišnji premijer Viktor Orban smatran trojanskim konjem jer je sustavno blokirao niz odluka.
“Naučena lekcija iz proširenja 2004. godine jest da moramo imati zaštitne mjere koje osiguravaju da se nove članice pridržavaju pravila i da je integritet naše Unije osiguran”, rekla je Kos, dodajući da će pristupni sporazum s Crnom Gorom biti prvi koji će sadržavati te zaštitne klauzule.
Istaknula je da te zaštitne mjere nove članice neće ni osjetiti ako budu poštivale vrijednosti i načela na kojima Unija počiva, ali u suprotnom trebali bi ih itekako osjetiti.
“Tu nije riječ o stvaranju dodatnih kriterija za nove članice, nego o tome da ako zemlje nazaduju u pogledu naših temeljnih postavki poput demokracije i vladavine prava, zaštitne mjere moraju ‘gristi’ i mi uvijek moramo moći zaštititi našu Uniju. To nam je potrebno kako bismo sačuvali povjerenje između država članica, povjerenje naših građana i povjerenje u sam proces proširenja”, rekla je Kos.
Ona je također najavila da će prije ljeta predstaviti financijski paket za Crnu Goru.
