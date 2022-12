Britanski obavještajci: Wagner ima novu brutalnu taktiku

Ruska plaćenička vojna skupina Wagner i dalje odigrava ključnu ulogu u borbama oko Bahmuta u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, objavljeno je u najnovijem ažuriranju vojnih podataka britanskog Ministarstva obrane. Posljednjih mjeseci skupina je razvila ofenzivnu taktiku kako bi iskoristila veliki broj loše obučenih osuđenika koje je unovačila, dodaje britansko ministarstvo.

Pojedini borci vjerojatno dobivaju pametni telefon ili tablet koji prikazuje naznačenu os napredovanja pojedinca i cilj napada postavljen na komercijalne satelitske fotografije.

