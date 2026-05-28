Ćorić: Sljedeće godine u ovo vrijeme, govorit ćemo o inflaciji kao o pojavi koja je riješena

Odgovorio je i na kritike iznajmljivača: "Treba pojasniti osnovni element promjene. Nakon što smo povećali paušale koji se računaju u četiri kategorije, taj paušal će biti nešto veći u 93 od ukupno 555 jedinica lokalne samouprave. 80 posto jedinica lokalne samouprave u 3. i 4. kategorije neće biti dotaknute povećanje, pa niti iznajmljivači u tim jedinicama lokalne samouprave. Minimalni paušal se povećava u jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvoja u prvoj i drugoj skupini, najfrekventnije s najvećim prihodima...", kazao je Ćorić i odbacio kritike da se na taj način pune lokalni proračuni jedinica gdje je na vlasti HDZ.