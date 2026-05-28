Policija objavila detalje uhićenja u Zagrebu: "Dva pištolja su bila spremna za upotrebu"
Zagrebačka policija objavila je detalje uhićenja muškarca u Zagrebu, koji je, i prema riječima ministra Davora Božinovića, "imao dva puna pištolja, oba s mecima u cijevi".
Policija je u četvrtak rano ujutro u Zagrebu uhitila muškarca s dva napunjena pištolja te time spriječila najgori mogući ishod, kazao je u Saboru ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća u radu policije u 2025. godini.
Osoba je od prije poznata policiji, dodao je ministar, s obzirom da je 2016. godine bila prijavljena za pokušaj ubojstva, a uz to ima evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje i provalu u kiosk.
O svemu su se oglasili i iz Policijske uprave zagrebačke.
Kako javlja PU zagrebačka, radi se o muškarcu prema kojem su prethodnih godina više puta postupali i kazneno ga prijavljivali.
Danas, pak, 28. svibnja oko 5.55 sati zaprimili su dojavu da u Ulici Luka III muškarac naslonjen na ogradu u ruci drži vatreno oružje i konzumira alkohol.
Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovjetno razgovarao, a koji je kod sebe imao dva pištolja s umetnutim streljivom u cijevima te spremnicima sa streljivom i koji su u tome trenutku bili spremni za uporabu.
Muškarac je tijekom postupanja pokušao pobjeći zbog čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile - sredstva za vezivanje, te je uhićen, priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
