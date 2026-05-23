Broj poginulih u ukrajinskom napadu na učenički dom u Luhansku porastao na deset

Broj poginulih u ukrajinskom napadu dronovima na učenički dom strukovne škole u Luhanskoj oblasti, koja je pod ruskom okupacijom, porastao je na 10, priopćile su vlasti.

Dodatna tijela izvučena su iz ruševina zgrade u gradu Starobilsku, priopćilo je rusko ministarstvo za izvanredne situacije. Ukupno je 48 ljudi ozlijeđeno.

Lokalne vlasti priopćile su da se 11 učenika i dalje vodi kao nestalo te da spasilački timovi nastavljaju pretraživati ​​ruševine.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je optužio ukrajinsku vojsku za "teroristički napad".

Putin je 2022. godine pokrenuo invaziju na Ukrajinu i potom pripojio Lugansku oblast na istoku Ukrajine, koju Kijev nastoji vratiti.

Ukrajinski glavni stožer optužio je Moskvu za širenje dezinformacija, rekavši da je meta napada bila ruska vojna jedinica specijalizirana za napade dronovima protiv Ukrajine koja djeluje u Starobilsku.

Putin je ustvrdio da tamo nema vojnih ciljeva.

Glavni tajnik UN-a António Guterres kritizirao je napad.

"Oštro osuđujemo sve napade na civile i civilnu infrastrukturu, gdje god se dogode", rekao je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a u New Yorku.

Obje strane u ratu redovito tvrde da gađaju samo vojne ciljeve. Unatoč tome, civili i dalje ginu i bivaju ranjeni, a civilna infrastruktura uništava se na obje strane.

Međutim, civilni gubici u ruskim napadima u Ukrajini višestruko su veći.