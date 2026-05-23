Ukida se omraženi porez: Evo koliko će porasti mirovine i tko će imati najviše koristi

Mirovine u Hrvatskoj od 1. siječnja 2027. više se neće oporezivati, a riječ je o poreznoj i socijalnoj mjeri koju bi Vlada uskoro trebala i službeno predstaviti.
Kako piše Snježana Krnetić iz 24sata, odluka je donesena nakon što je premijer Andrej Plenković podržao prijedlog da se ukidanje poreza na mirovine uvede već početkom 2027. U jednom trenutku razmatrala se mogućnost da mjera stupi na snagu tek godinu dana kasnije, odnosno od 1. siječnja 2028., no na kraju je odlučeno da se s primjenom krene ranije.
U Vladi procjenjuju da više nema razloga za odgađanje poteza koji bi umirovljenicima trebao povećati raspoloživi dohodak i barem djelomično ublažiti posljedice rasta životnih troškova. Kao jedan od ključnih razloga navodi se potreba osiguravanja dostojanstvenijeg životnog standarda starijim građanima u razdoblju kontinuiranog rasta cijena, ali i činjenica da sve veći broj umirovljenika ulazi u porezni sustav.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, porez je na mirovinu isplaćenu u ožujku platilo 491.462 umirovljenika, što čini oko 40 posto od ukupno 1,2 milijuna korisnika mirovina u Hrvatskoj.
Broj umirovljenika koji plaćaju porez posljednjih godina stalno raste. Glavni razlog je rast mirovina kroz redovita usklađivanja i dodatne Vladine mjere, dok je osobni odbitak ostao na razini od 600 eura.
Najviše koristi za one s višim primanjima
Zbog toga sve više umirovljenika prelazi prag za obračun poreza na dohodak, iako im se stvarna kupovna moć nije značajnije povećala. Dio povećanja mirovina tako završava kroz porezne prihode lokalnih jedinica, odnosno gradova, općina i županijskih središta.
Ukidanje poreza najviše bi trebalo koristiti umirovljenicima s višim primanjima, dok oni s najnižim mirovinama uglavnom ni sada ne plaćaju porez jer su ispod praga osobnog odbitka. Trenutačno porez plaćaju umirovljenici čija mirovina prelazi 600 eura mjesečno, a visina poreza ovisi o mjestu prebivališta. Umirovljenicima se pritom obračunati porez na dohodak umanjuje za 50 posto.
Prema podacima koje navode 24sata, najveći porez na mirovine plaća se u Zagrebu, gdje efektivna stopa iznosi 11,5 posto. U Puli ona iznosi 11 posto, u Splitu 10,75 posto, u Varaždinu 10,5 posto, dok je u Osijeku, Vinkovcima, Čakovcu, Rijeci i Dubrovniku deset posto.
Procjene pokazuju da bi umirovljenicima s mirovinom od tisuću eura nakon ukidanja poreza mjesečno mogla ostajati u prosjeku 42 eura više. Oni s mirovinom od 800 eura raspolagali bi s oko 21 euro više mjesečno, dok bi umirovljenici s mirovinom od 650 eura imali prosječno oko 5,20 eura više u kućnom budžetu. Konačni iznos uštede ovisit će o visini mirovine i mjestu prebivališta.
