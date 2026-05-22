šest ubijenih u Luganjsku
VIDEO / Rusija reagirala na ukrajinsko raketiranje studentskog doma: "Monstruozni zločin"
Moskva tvrdi da je pogođen studentski dom, pri čemu je poginulo šest osoba. Putin naredio vojsci da „pripremi prijedloge” za odmazdu.
Rusija je izrazila ogorčenje nakon što je objavila da je u ukrajinskom napadu dronovima poginulo najmanje šest osoba u regiji Luganjsk, prenosi Al Jazeera.
Guverner regije kojeg je postavila Moskva, Leonid Pasečnik, izjavio je u petak da je pogođen studentski dom u Starobilsku. Kremlj, koji je od početka invazije prije više od četiri godine ubio tisuće ljudi u Ukrajini, incident je opisao kao „monstruozan zločin”.
"Teroristički udar"
Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je napad „terorističkim udarom”, naglašavajući da je bio namjeran te da su ukrajinske snage izvele „tri vala” napada na isto mjesto.
„Trenutačno je poznato da je šest ljudi poginulo, 39 je ranjeno, a 15 osoba vodi se kao nestalo, dok se potraga kroz ruševine i dalje nastavlja”, rekao je Putin u televizijskom obraćanju, naredivši ruskoj vojsci da „pripremi prijedloge” za odgovor protiv Ukrajine.
Pasečnik je ranije izjavio da su ukrajinski dronovi tijekom noćnog napada pogodili peterokatni studentski dom Luganjskog pedagoškog sveučilišta. Zgrada se potom urušila do razine drugog kata.
Prema ruskim vlastima, u trenutku napada u domu se nalazilo oko 86 djece i nastavnika. Neki su ostali zatrpani pod ruševinama. Žrtve su bile u dobi između 14 i 18 godina.
„Spasioci nastavljaju izvlačiti ozlijeđenu djecu i tijela poginulih, unatoč ponovljenoj prijetnji novih napada bespilotnim letjelicama”, rekla je dopisnica Al Jazeere iz Moskve Julija Šapovalova.
Lugansk, nad kojim je Rusija u travnju proglasila potpunu kontrolu, jedna je od četiri ukrajinske regije koje su ruske snage potpuno ili djelomično okupirale.
I Rusija i Ukrajina negiraju da ciljaju civile u ratu koji je započeo ruskom invazijom preko granice u veljači 2022.
„Monstruozan zločin”
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pozvao je da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde.
„Ovo je monstruozan zločin. Napad na obrazovnu ustanovu u kojoj su prisutna djeca i mladi”, rekao je, prenosi Reuters.
Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je za državnu agenciju RIA Novosti da je riječ o „namjernom” napadu na djecu.
Ukrajina zasad nije odgovorila na ruske optužbe niti na izvješća o napadu na studentski dom.
Moskva je pokrenula kaznenu istragu. Prema ruskom Istražnom odboru, Ukrajina je upotrijebila četiri bespilotne letjelice za napad na dom i druge zgrade u Starobilsku.
Fotografije i videosnimke koje su objavile ruske vlasti prikazuju spasioce kako iz ruševina teško oštećenih zgrada izvlače jednog muškarca — jedna od zgrada djelomično se urušila, dok su požari još gorjeli.
Ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova izjavila je da očekuju reakciju međunarodnih organizacija na napad na „civilni objekt u kojem djeca žive i školuju se”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare