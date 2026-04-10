Četiri zemlje koje još "koče" članstvo Ukrajine u EU-u

Volodimir Zelenski, ukrajinski čelnik, izjavio je da će proljetni i ljetni mjeseci biti teški za Ukrajinu jer će se suočiti s pritiskom na bojnom polju, ali i s diplomatske strane. Kako prenosi Reuters, Zelenski je rekao da su partneri zatražili od Kijeva da smanji napade na ruski naftni sektor jer su globalne cijene naglo porasle zbog rata i eskalacije napetosti na Bliskom istoku.