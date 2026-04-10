Četiri zemlje koje još "koče" članstvo Ukrajine u EU-u

Volodimir Zelenski, ukrajinski čelnik, izjavio je da će proljetni i ljetni mjeseci biti teški za Ukrajinu jer će se suočiti s pritiskom na bojnom polju, ali i s diplomatske strane
Članstvo Ukrajine u NATO-u trenutačno nije na stolu, istaknuo je glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte nakon govora na Institutu Ronald Reagan u SAD-u. On, kako prenosi Ukrinform, ne vjeruje da će pitanje članstva Ukrajine u NATO-u biti riješeno politički na kolektivnoj razini "u kratkoročnoj perspektivi", a spomenuo je i nekoliko zemalja koje "koče" ukrajinsko članstvo.
"Stvar je u tome da postoji nekoliko zemalja koje to koče, uključujući Njemačku, Slovačku, Mađarsku i Sjedinjene Države", naveo je, prenosi Večernji list.
Prema riječima glavnog tajnika, Savez nastoji preuzimati ukrajinsko ratno iskustvo kako bi ga implementirao u obrambeni plan NATO-a. "Posebno ono što se tiče dronova i protudronske tehnologije. Vi ste u tome majstori. Zelenski je mudro otišao na Bliski istok kako bi pomogao zemljama te regije da se odupru prijetnjama iranskih dronova“, istaknuo je.
Volodimir Zelenski, ukrajinski čelnik, izjavio je da će proljetni i ljetni mjeseci biti teški za Ukrajinu jer će se suočiti s pritiskom na bojnom polju, ali i s diplomatske strane. Kako prenosi Reuters, Zelenski je rekao da su partneri zatražili od Kijeva da smanji napade na ruski naftni sektor jer su globalne cijene naglo porasle zbog rata i eskalacije napetosti na Bliskom istoku.
"Ovo proljetno-ljetno razdoblje bit će prilično teško politički i diplomatski. Moguće je da će biti pritiska na Ukrajinu. Bit će pritiska i na bojnom polju. Vjerujem da će nam biti vrlo teško sve do rujna", kazao je. Ako Rusija želi deeskalaciju, smatra da treba zaustaviti svoje napade na ukrajinske energetske objekte i pristati na nastavak trilateralnih mirovnih pregovora pod posredovanjem Washingtona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
