govor u Münchenu
Zelenski: Europi je potrebna Ukrajina. Možete li zamisliti Putina bez rata?
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorio je na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji.
"Rusija je samo u siječnju poslala 6.000 napadačkih dronova"
Volodimir Zelenski iznio je pojedinosti o ruskim napadima na Ukrajinu, navodeći: „Ovoga siječnja morali smo se braniti od 6.000 napadačkih dronova.”
Dodao je kako je „većina njih bila tipa Shahed”, uz 150 ruskih projektila i više od 5.000 navođenih zrakoplovnih bombi, javlja Sky News.
„Tako je svakog mjeseca – zamislite to iznad vlastitog grada”, poručuje Zelenski.
„Razrušene ulice, uništeni domovi, škole… to je svakodnevni život u Ukrajini već četiri duge godine, naravno zbog Rusije.”
Volodimir Zelenski ističe da su napadi iz Moskve bili usmjereni na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu.
„Ne postoji nijedna elektrana u Ukrajini koja nije oštećena ruskim napadima – nijedna”, kaže.
„Ali i dalje proizvodimo električnu energiju zahvaljujući našim ljudima i održali smo sustav u pogonu zahvaljujući fizičkoj zaštiti postrojenja.”
Volodimir Zelenski pozvao je i da se iranski režim „odmah zaustavi”.
„Upravo sada, na ulicama Münchena i drugih gradova, ljudi pozivaju na potporu slobodi u Iranu”, kaže.
„Vidjeli smo to, a Ukrajina ne dijeli granicu s Iranom i nikada nismo imali sukob interesa s iranskim režimom.”
"Iranci Rusiji prodaju dronove"
Ukrajinski predsjednik navodi da Iranci Rusiji prodaju dronove Shahed, koji „ubijaju, osobito naše ljude” i uništavaju infrastrukturu zemlje.
„Iranski režim već je učinio, a još uvijek može učiniti više štete nego mnogi drugi režimi u ovom stoljeću”, dodaje.
„A ipak taj režim i dalje postoji… mora ga se odmah zaustaviti. I upravo se to trebalo dogoditi s ajatolahom nakon svih ratova koje je njegov režim pokrenuo.”
Predsjednik Ukrajine nastavljajući svoj govor u Münchenu, naveo je da je cijena koju Rusi plaćaju „za jedan kilometar – 156 vojnika”.
„Putin sada zbog toga nije zabrinut, ali postoji razina na kojoj će početi popuštati”, kaže Volodimir Zelenski.
„Siguran sam da Rusija svakog mjeseca mobilizira oko 40.000 ljudi, možda i nešto više… ali ne stignu svi do bojišnice.”
Zelenski kaže da se broj ruskih vojnika „ove godine” ne povećava te da je cilj onesposobiti najmanje 50.000 „okupatora” mjesečno.
„Čak bi i za Rusiju to bilo ozbiljno… to bi utjecalo na Putinove odluke”, dodaje.
Volodimir Zelenski ističe da su Ukrajini i Europi potrebna „snažna sigurnosna jamstva” te da su „snažni sporazumi spremni” za potpisivanje sa SAD-om i Europom.
„Smatramo da sporazum o sigurnosnim jamstvima treba doći prije bilo kakvog sporazuma o završetku rata”, kaže.
„Ta jamstva odgovaraju na glavno pitanje… (da) više neće biti rata. Nadamo se da nas predsjednik Trump čuje. Nadamo se da nas čuje i Kongres.”
Zelenski kaže da je zahvalan na „svakoj stvarnoj pomoći” koja je pružena Ukrajini.
"Europi je potrebna Ukrajina"
Europi je potrebna Ukrajina, poručio ie Volodimir Zelenski tijekom govora na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji.
Dodaje kako je ukrajinska vojska „najjača” u Europi te da nije „razumno držati tu vojsku izvan NATO-a”.
„Ali u najmanju ruku, neka to bude vaša odluka… a ne Putinova odluka”, kaže Zelenski.
Unatoč zabrinutosti oko dugoročne održivosti NATO-a, Zelenski poručuje da Ukrajina podupire Savez i želi da postane snažniji.
Ukrajinski predsjednik kaže da njegova zemlja čini sve što je u njezinoj moći da zaustavi borbe, tvrdeći pritom da Vladimir Putin nema interesa to učiniti.
„On ne živi kao obični ljudi”, kaže Volodimir Zelenski.
„Ne hoda ulicama, nećete ga vidjeti u kafiću. Njegovi unuci ne idu u obične vrtiće – obične stvari ga ne zanimaju.”
Zelenski je zatim upitao:
„Možete li zamisliti Putina bez rata? Budite iskreni.”
