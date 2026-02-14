Plenković: Ukrajina mora biti realistična u pogledu pristupanja EU-u

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je nedavno na X-u napisao da je "važno da Ukrajina učini sve kako bi tehnički bila spremna za pristupanje EU-u do 2027. Barem glavne korake ćemo ispuniti". Dodao je kako Ukrajina "želi točan datum" jer će, ako ga ne bude, tu situaciju iskoristiti Rusija.