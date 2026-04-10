Dolazi rekordni Super El Nino, mogao bi potrajati godinama, a evo što nam donosi
Globalni vremenski sustav trenutačno prolazi kroz veliku atmosfersku promjenu jer se tropski Pacifik prebacuje iz višegodišnje faze La Niñe u potencijalno rekordno snažan Super El Niño. Mogao bi utjecati na klimu diljem svijeta tijekom više godina
Najnovije analize podzemnih slojeva oceana otkrivaju brze promjene ispod površine u zapadnom Pacifiku, slične onima koje su prethodile ranijim događajima Super El Niña, piše klimatolog Andrej Flis na stranicama Severe Weathera.
Super El Niño djeluje kao snažan globalni "toplinski motor", oslobađajući velike količine pohranjene oceanske energije u atmosferu i značajno mijenjajući globalni mlazni tok. Istraživanja potvrđuju da takav fenomen može utjecati na klimu diljem svijeta tijekom više godina, mijenjajući uobičajene sezonske obrasce i utječući na sve – od poljoprivrede do putanja zimskih oluja.
Flis je analizirao najnovije podatke iz oceana i usporedio aktualne pokazatelje iz 2026. s najjačim povijesnim događajima posljednjih desetljeća. Osvrnuo se i na najnovije sezonske prognoze te objasnio zašto bi ovaj El Niño mogao biti rekordan i kako će utjecati na vrijeme u Europi, SAD-u i Kanadi.
Kako El Nino postaje Super El Nino?
El Niño događaji javljaju se svakih nekoliko godina, no "super” događaji obično se pojavljuju jednom u desetljeću ili rjeđe. Posljednja tri takva događaja bila su 2015./16., 1997./98. i 1982./83.
No kako El Niño uopće doseže "super” status? Tijekom La Niñe pasati guraju toplu vodu prema zapadnom Pacifiku. Time se stvara sloj tople vode u dubini, povećavajući toplinski sadržaj oceana i razinu mora u zapadnom Pacifiku.
Super El Niño djeluje kao veliki "ventil za otpuštanje pritiska” za tu akumuliranu toplu vodu i energiju. Kada La Niña oslabi, okidač (najčešće niz zapadnih udara vjetra) omogućuje toj toplini da krene prema istoku. Ako je toplinski sadržaj zapadnog Pacifika vrlo visok prije početka El Niña, oslobađanje energije bit će znatno snažnije, što dovodi do jačeg, "super” događaja.
Već smo zabilježili nekoliko takvih anomalija zapadnih udara vjetra koje su pokrenule brzi prijelaz u El Niño. S obzirom na najnovije prognoze, očekuje se njihov nastavak, što označava početak globalne atmosferske promjene.
Izvor snage: kako zapadni udari vjetra pokreću Super El Niño
Najnovija analiza i prognoza pasata pokazuje snažne zapadne udare vjetra nad Pacifikom posljednjih tjedana. U prognozi se vidi posebno snažan val koji se širi preko ENSO regija. Upravo je to bio jedan od glavnih "motora” prethodnih super El Niño događaja, što jasno ukazuje na snažan potencijal za 2026.
Dok su zapadni udari vjetra "motor”, prava snaga dolazi iz toplih anomalija ispod površine oceana. One se prate kroz toplinski sadržaj oceana do dubine od oko 300 metara. Najnovija analiza pokazuje širenje toplih anomalija kroz tropski Pacifik i ENSO područje, koje zahvaćaju cijeli gornji sloj oceana.
Ključne su promjene u dubini oceana
Te promjene vidljive su i na površini. Podaci za posljednja tri mjeseca pokazuju nagli porast temperature od sredine zime, potaknut zapadnim udarima vjetra i širenjem topline iz dubine.
Najnovija analiza površine pokazuje nestanak hladnih područja u glavnoj ENSO regiji i dominaciju pozitivnih anomalija. Posebno se prati zapadni Pacifik, gdje se očekuju novi udari vjetra koji će dodatno potisnuti toplu vodu prema istoku, stvarajući oceanski Kelvinov val.
Ključnu ulogu imaju promjene u dubini oceana. Najnoviji podaci pokazuju veliko područje tople vode na dubini od 100 do 250 metara — tzv. Kelvinov val — koji se kreće prema istoku i postupno izbija na površinu, oblikujući El Niño.
Usporedba s najjačim događajima
Flis je usporedio 2026. s prijašnjim super događajima, a vidi vrlo sličan obrazac. Zapadni Pacifik trenutno je topliji u dubini, ali glavni topli bazen još nije potpuno razvijen.
Razlika je u tome što 2026. dolazi nakon slabe La Niñe, pa postoji vremenski zaostatak. Ipak, razvoj je iznimno brz zahvaljujući snažnim zapadnim vjetrovima.
Usporedbe s 1982. i 1972. pokazuju da je razvoj najsličniji događaju iz 1972./73., uzimajući u obzir vremenski pomak.
Sve upućuje na vrlo snažan El Niño, potencijalno najjači u desetljećima.
Prognoze: zašto bi 2026. mogao biti rekord
ENSO višemodelne prognoze pokazuju jasan prijelaz u snažan El Niño, s vrijednostima iznad +2 °C — što je granica za "super” događaj.
I ECMWF model potvrđuje isti trend, s većinom scenarija koji prelaze taj prag i dodatno jačaju prema vrhuncu.
Vrhunac se obično događa između jeseni i rane zime, pa još nije u potpunosti vidljiv u trenutačnim prognozama.
Atmosferski učinak već se počinje očitovati kroz tzv. Walkerovu cirkulaciju — uzdizanje zraka na istoku Pacifika i spuštanje na zapadu — što utječe na globalne vremenske obrasce.
Prvi utjecaji: ljeto 2026.
Utjecaj El Niña počinje se osjećati već tijekom ljeta, iako ne naglo.
Analize pokazuju:
- niži tlak nad istočnim SAD-om i Kanadom
- sličan uzorak nad zapadnom Europom i Atlantikom
To donosi:
- stabilnije ljetne temperature u SAD-u
- toplije uvjete u sjevernoj i srednjoj Europi
Globalni učinci
U Australiji El Niño donosi:
- sušu na sjeveru i istoku
- toplije uvjete na jugu
Utječe i na poljoprivredu:
- negativno u Africi, Indiji i Australiji
- djelomično pozitivno u SAD-u
Atlantska sezona uragana
El Niño smanjuje broj uragana jer:
- povećava smicanje vjetra
- stabilizira atmosferu
Prognoze za 2026. pokazuju:
- manju aktivnost u Atlantskom oceanu
- manju vjerojatnost snažnih uragana u SAD-u
Zima 2026./2027.
Tijekom zime:
- mlazna struja pomiče se prema sjeveru
- sjever SAD-a je topliji
- jug SAD-a ima više oborina i oluja
Snježni obrasci:
- više snijega na zapadu i jugu SAD-a
- manje na sjeveroistoku i oko Velikih jezera
U Europi:
- općenito manje snijega
- više u sjevernim dijelovima
Ovi podaci pokazuju da bi nadolazeći Super El Niño mogao značajno promijeniti globalne vremenske obrasce u nadolazećim sezonama, zaključio je klimatolog Flis.
