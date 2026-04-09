Njemački mediji izdali upute za putovanje u Hrvatsku, HAC se odmah oglasio

Njemački mediji pišu o važnim novostima za sve koji putuju na godišnji odmor u Hrvatsku.
Hrvatska će postupno modernizirati sustav te do jeseni 2026. u potpunosti prijeći na free-flow model.
Od 2026. godine u Hrvatskoj je uveden novi digitalni sustav naplate cestarine. Free-flow model trebao bi smanjiti gužve i omogućiti automatsku naplatu na autocestama.
Digitalna cestarina bez rampi u free-flow sustavu
Do kraja ljetne sezone 2026. planira se uklanjanje postojećih rampi, naplatnih kućica i papirnatih karata. Umjesto toga uvodi se tzv. free-flow sustav koji omogućuje vožnju bez zaustavljanja. Cestarina će se digitalno evidentirati putem prepoznavanja registarskih oznaka ili pomoću uređaja za naplatu (on-board unit), a naplata će se izvršavati automatski.
Ova promjena odnosi se na turiste, dnevne putnike i tranzitni promet, s ciljem smanjenja zastoja i povećanja protočnosti prometa.
Novo rješenje naplate: kako funkcionira sustav
Hrvatska će postupno modernizirati sustav te do jeseni 2026. u potpunosti prijeći na free-flow model, piše njemački portal infranken.de. Umjesto klasičnih naplatnih postaja, vozila će se identificirati pomoću kamera i senzora, prenosi fenix magazin.
Sustav funkcionira na sljedeći način:
Osobna vozila i motocikli (do 3,5 t): registracija registarske oznake ili automatsko očitanje, nakon čega slijedi digitalna naplata
Teška vozila (kamioni i autobusi): obvezno korištenje uređaja za naplatu (OBU), budući da samo očitanje registarske oznake nije dovoljno
Cilj je smanjiti prometne gužve, omogućiti ravnomjerniji protok vozila i povećati kapacitet autocesta, osobito na frekventnim pravcima prema Jadranu.
Bez vinjete: naplata ostaje po prijeđenoj udaljenosti
Hrvatska i dalje zadržava model naplate prema prijeđenoj udaljenosti, umjesto vremenski ograničene vinjete kakva postoji u nekim europskim zemljama.
To znači da vozači plaćaju isključivo dionice koje su stvarno koristili, ovisno o ruti i kategoriji vozila.
Vinjeta (definicija): vremenski ograničena dozvola za korištenje autocesta (naljepnica ili digitalna verzija), koja vrijedi određeni broj dana, tjedana ili mjeseci.
Plaćanje će se u budućnosti uglavnom odvijati bezgotovinski – putem aplikacija, kartica ili uređaja za naplatu. Gotovina više neće biti standardna opcija.
HAC demantirao glasine: Novi sustav naplate cestarine neće biti uveden ove jeseni
Hrvatske autoceste su demantirale navode njemačkog portala inFranken.de koji je objavio da će novi sustav naplate cestarine biti uveden ove jeseni, te podsjećaju da bi on trebao biti u funkciji od 1. ožujka 2027.
