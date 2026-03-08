FOTO, VIDEO / Apokaliptične scene u Teheranu, eksplozija u američkom veleposlanstvu

Izrael je pokrenuo novi val napada na Iran, nakon što je objavio da cilja energetske resurse u Teheranu. Donald Trump ponovno je kritizirao britanskogm premijera Keira Starmera – rekavši: "Ne trebaju nam ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo ih već dobili."
SOCIAL MEDIA via REUTERS
SOCIAL MEDIA via REUTERS
9 Objava
07:26
prije 19 min.
Tri osobe ranjene u Bahreinu
Tri osobe su ranjene u Bahreinu od gelera nakon raketnog napada.
Gelere su, prema navodima vlasti, u nedjelju ujutro pali na zgradu sveučilišta u gradu Muharraqu u Bahreinu.
Ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje navodi da su fragmenti projektila prouzročili i materijalnu štetu, optuživši u nizu objava na platformi X „otvorenu iransku agresiju“.
Dodaje se da su civilni ciljevi bili „neselektivno napadnuti“, a da je u napadu dronom materijalnu štetu pretrpjelo i postrojenje za desalinizaciju vode, javlja Sky News.
07:23
prije 23 min.
Policajaci poginuli u napadu dronovima i projektilima na Kuvajt
Kuvajt je objavio da su dvojica graničnih policajaca poginula nakon što je zemlja bila izložena snažnom napadu projektila i dronova.
Riječ je o potpukovniku Abdullahu Imadu al Sharrahu i kapetanu Fahdu Abdulazizu al Majmoudu.
U priopćenju kuvajtskog ministarstva obrane navodi se da su poginuli „dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost”.
Nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima njihove smrti.
Oni su među najnovijim žrtvama rata u Kuvajtu otkako je prije nešto više od tjedan dana izbio američko-izraelski sukob s Iranom.
Prošlog tjedna poginula su i dvojica vojnika te jedno dijete, javlja Sky News.
07:20
prije 26 min.
Apokaliptične scene u Teheranu nakon napada na skladište nafte
Snimke podijeljene na društvenim mrežama, čini se, prikazuju vatrene kugle na nebu iznad Teherana.
Dolazi nakon što su Izraelske obrambene snage objavile da su pogodile „nekoliko kompleksa za skladištenje goriva” u iranskoj prijestolnici.
Video – snimljen iz automobila koji vozi cestom u gradu – bilježi guste oblake dima koji se dižu u nebo, piše Sky News.
07:16
prije 29 min.
Kriza na Bliskom istoku uzdrmala svjetske burze
Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale jer su zbog krize na Bliskom istoku snažno porasle cijene nafte, što bi moglo potaknuti rast inflacije i naštetiti gospodarstvima.
Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna potonuo 3 posto, na 47.501 bod, dok je S&P 500 pao 2 posto, na 6.740 bodova, a Nasdaq 1,2 posto, na 22.387 bodova.
Od samog početka tjedna najveća svjetska burza bila je pod pritiskom jer je napad SAD-a i Izraela prošloga vikenda na Iran izazvao snažan rast cijena nafte.
Polovicom tjedna zaustavljen je pad cijena dionica jer se činilo da su se u srijedu cijene nafte stabilizirale nakon snažnog rasta u prva dva dana tjedna.
No, kako napadi SAD-a i Izraela na Iran nisu popustili, kao ni iransko raketiranje susjednih zemalja, cijene 'crnog zlata' u četvrtak su ponovno počele snažno rasti.
Tim više što je Iran objavio da zbog ratnog stanja preuzima kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, najvažnijom prometnom točkom u svijetu za globalnu trgovinu naftom, zabranivši tranzit tankerima iz SAD-a i europskih zemalja.
Zbog toga je u cijelom prošlom tjedna cijena barela na američkom tržištu skočila više od 35 posto, na 90,90 dolara, što je njezin najveći tjedni skok od 1983. godine.
Cijena barela na londonskom tržištu porasla je, pak, prošloga tjedna oko 28 posto, najviše od 2020. godine.
To je potaknulo strahovanja ulagača od rasta inflacije, koja se ionako kreće iznad ciljanih razina američke središnje banke od oko 2 posto.
07:15
prije 30 min.
Napad na Iran i politička razjedinjenost EU-a
Otkako je počeo američko-izraelski napad na Iran, europski se kontinent se politički pokazao razjedinjen, uvučen u buran vrtlog događaja na koji nema nikakav stvaran utjecaj.
Svaka država, razumljivo, prati sudbinu svojih građana u regiji, procjenjujući kako i koliko ih treba evakuirati. Istovremeno, vlade prate utjecaj krize na domaće tržište, posebice cijene energije i hrane. Cijene plina u Europi porasle su do razina neviđenih od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.
Politički, Europa se bori pronaći jedinstveni glas. Velika trojka – Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo – uspjela je prije nekoliko dana usuglasiti zajedničku izjavu upozoravajući Iran da su spremni poduzeti “obrambene mjere” kako bi uništili njegovu sposobnost lansiranja raketa i dronova, osim ako Teheran ne prekine svoje “neselektivne napade”.
Od tada, Britanija se složila s američkim zahtjevom da se dvije britanske vojne baze koriste za “obrambene” udare na iranske raketne lokacije, iako je Trump neprestano kritizira što nije bila aktivnija. Francuska jača svoj vojni angažman nakon što je iranski napad pogodio francusku bazu u UAE-u, a Njemačka naglašava spremnost svojih vojnika za obrambene mjere, ali ne planira dalje sudjelovanje.
Nijedna od tri zemlje nije dovodila u pitanje legalnost američko-izraelskih udara prema međunarodnom pravu. Isto je izostalo i u objavama Kaje Kallas, šefice vanjske politike EU-a.
Jedan od glavnih motiva europskih lidera je održavanje dobrih odnosa s Trumpom. Oni se nadaju da događaji na Bliskom istoku neće američkom predsjedniku biti nova distrakcija koja će ga spriječiti da se ponovno uključi u rješavanje sukoba u Ukrajini.
Najglasniji protivnik napada na Iran španjolski je premijer Pedro Sanchez koji nema lijepih riječi za iranski režim, ali je i protiv "neopravdane i opasne vojne intervencije izvan međunarodnog prava".
Isto govori i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, ali on je u nesuglasju s vlastitom vladom.
07:14
prije 32 min.
Eksplozija u američkom veleposlanstvu u Oslu
Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima.
Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel.
Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten.
„Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama“, navodi se u izjavi.
07:13
prije 32 min.
Trump optužio Iran za napad na djevojačku školu
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je optužio Teheran za napad na djevojačku školu na jugu Irana u kojoj je poginulo više od 160 ljudi.
Prema analizi New York Timesa, škola u Minabu bombardirana je tijekom američkih napada na obližnji vojni objekt kojim upravlja Revolucionarna garda.
Međunarodni mediji do sada nisu pronašli dokaze da se škola koristila za vojne potrebe.
Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da Sjedinjene Države nisu odgovorne za taj napad.
"Po mom mišljenju, na temelju onoga što sam vidio, to je učinio Iran."
"Oni su, kao što znate, vrlo neprecizni sa svojim streljivom. To je učinio Iran", ponovio je.
Američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je putovao s Trumpom, rekao je da SAD istražuje napad.
New York Times analizirao je satelitske snimke, objave na društvenim mrežama i provjerene videozapise koji su ukazuju na to da je škola pogođena istovremeno s američkim napadima na susjednu pomorsku bazu.
07:12
prije 34 min.
Trump dočekao poginule vojnike
Američki predsjednik Donald Trump sudjelovao je u subotu u zračnoj bazi Dover u Delawareu na kratkoj ceremoniji povratka posmrtnih ostatka šestorice američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom.
Noseći bijelu kapu s natpisom "SAD", predsjednik je salutirao dok su prolazili lijesovi prekriveni američkom zastavom.
Ovaj vrlo decentan obred, tijekom kojeg se posmrtni ostaci jedan po jedan istovaruju iz vojnog transportnog zrakoplova i utovaruju u pogrebno vozilo pod budnim okom prisutnih dužnosnika, koji ostaju nepomični i tihi, pomno je orkestriran.
Američka vojska koristi posebnu terminologiju, nazivajući to "svečanim prijenosom" umjesto "ceremonijom".
Osim vojne formalnosti, to je i trenutak dubokih emocija za prisutne obitelji. Trump se s njima nakratko i sastao.
Šestorica vojnika poginula su dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Bili su rezervisti raspoređeni u Kuvajtu, u sklopu 103. zapovjedništva za podršku kojem je inače sjedištu u Des Moinesu u Iowi.
07:10
prije 35 min.
Trump poručio Starmeru: Ne trebate nam više
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u subotu kritizirao britanskog premijera Keira Starmera zbog izostanka potpore američkim napadima na Iran.
"Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekoć velik saveznik, možda i najveći od svih, napokon ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača zrakoplova na Bliski istok“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.
„To je u redu, premijeru. Ali više nam ne trebaju. I to ćemo zapamtiti", napisao je.
„Ne trebaju nam ljudi koji se priključuju ratovima koje smo već pobijedili“, zaključio je.
Trump je ovaj tjedan nekoliko puta kritizirao Starmera jer Amerikancima nije dao dopuštenje za korištene strateški važne baze na otoku Diego Garcia u Indijskom oceanu za napade na Iran.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare