Poljski predsjednik Karol Nawrocki zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na odluci o slanju dodatnih američkih vojnika u Poljsku.
Zahvala je uslijedila nakon što je Trump rekao u četvrtak da će Sjedinjene Države poslati još 5 tisuća vojnika, navodeći svoj odnos s konzervativnim nacionalistom Nawrockim kao razlog.
"Dobri savezi su oni temeljeni na suradnji, međusobnom poštovanju i predanosti zajedničkoj sigurnosti", napisao je Nawrocki u objavi na društvenoj mreži X.
"Zahvaljujem američkom predsjedniku Donaldu J. Trumpu na prijateljstvu prema Poljskoj i na odlukama čiju praktičnu dimenziju danas vrlo jasno vidimo", dodao je Nawrocki u četvrtak navečer.
Odluka o slanju dodatnih vojnika u Poljsku potvrđuje da su poljsko-američki odnosi "vrlo čvrsti i da je Poljska uzorna saveznica", dodao je poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz, također na X-u.
U utorak je američki potpredsjednik JD Vance novinarima rekao da je raspoređivanje američkih vojnika u Poljsku odgođeno, ali da nije točno reći da se vojnici povlače iz Europe.
Ranije su poljske vlasti bile uznemirene izvještajima da je Pentagon otkazao planove o raspoređivanju vojnika tamo, no uvjerili su Poljake da to nije slučaj.
