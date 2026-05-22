Promjene u EU-u: Od 1. srpnja vrijede nova pravila za ova vozila

Tahografi će biti obvezni za sve prijevoznike koji obavljaju komercijalni prijevoz robe, odnosno javni prijevoz. Od obveze su izuzeti nekomercijalni prijevozi za osobne potrebe, dok prijevoz za vlastite potrebe nije izuzet osim u slučajevima kada su istodobno zadovoljena dva uvjeta: prijevoz se obavlja bez naknade za vlastiti račun poduzeća ili vozača te upravljanje vozilom nije glavna djelatnost osobe koja vozilom upravlja. U pravilu se smatra da vožnja nije glavna djelatnost ako čini manje od 30 posto mjesečnog radnog vremena vozača.