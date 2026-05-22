Brnabić osudila dvostruke standarde EU-a: "Mijenjaju stav, ne olakšavaju nam"

Bivša premijerka poručila je da EU kažnjava Srbiju zbog njezina prijateljskog stava prema Rusiji, a ne zbog stvarnog nazadovanja.
Predsjednica srpskog parlamenta tvrdi da je nedavni pristup Europske unije proširenju nepravedan te smatra da su se pravila igre promijenila otkako je Srbija 2014. započela pristupne pregovore.
„EU mijenja svoj stav prema proširenju i očito je da ta tema postaje sve važnija”, rekla je Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine Srbije i bivša premijerka, za POLITICO u četvrtak na forumu GLOBSEC u Pragu. Dodala je da je ta promjena stava posebno vidljiva u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.
"Kada smo započeli igru … još 2014. godine … postojalo je postupno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, a potpuno usklađivanje trebalo je postići prije ulaska u EU. Sada su se ta pravila igre promijenila, ali mislim da to zapravo nije pošteno”, rekla je.
Srbija je status službenog kandidata za članstvo u EU dobila 2012. godine, a pregovore o područjima usklađivanja s Unijom, poznatima kao klasteri, otvorila je 2014.
Upitana otežava li prosrpski stav prema Moskvi put Srbije prema članstvu u EU, odgovorila je: „To nam sigurno ne olakšava stvari, što je više nego očito, budući da od prosinca 2021. nismo otvorili nijedan novi klaster u procesu europskih integracija.”
U međuvremenu su druge zemlje zapadnog Balkana, poput Albanije i Crne Gore, ostvarile napredak u pregovorima o pristupanju EU, dok su pregovori Srbije zastali, rekla je Brnabić. To nije zato što Srbija nije spremna, tvrdi ona, nego zato što zemlja nije „u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a”.
Bivša premijerka također smatra da je „narativ” o demokratskom nazadovanju Srbije nepravedan te tvrdi da je zemlja izdvojena upravo iz istog razloga.
„Vidjeli smo, primjerice, zanimljivo, kako su u Albaniji protiv prosvjednika korišteni suzavac i vodeni topovi, ali nitko nije rekao ni riječ”, rekla je Brnabić, referirajući se na nedavne prosvjede koje je predvodila oporba, a koji su rezultirali sukobima prosvjednika i policije. „A zašto je to tako? Po mom mišljenju zato što je Albanija 100 posto usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, pa onda, znate, vi [EU] zatvarate oči pred svime.”
„Dok u slučaju Srbije u velikoj mjeri gurate lažne narative i primjenjujete drugačije standarde”, dodala je.
Kako je izvijestio POLITICO, EU je spremna smanjiti Srbiji do 1,5 milijardi eura pretpristupnih fondova zbog nazadovanja zemlje u području demokratskih standarda.
