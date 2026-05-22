Brnabić osudila dvostruke standarde EU-a: "Mijenjaju stav, ne olakšavaju nam"

„Vidjeli smo, primjerice, zanimljivo, kako su u Albaniji protiv prosvjednika korišteni suzavac i vodeni topovi, ali nitko nije rekao ni riječ”, rekla je Brnabić, referirajući se na nedavne prosvjede koje je predvodila oporba, a koji su rezultirali sukobima prosvjednika i policije. „A zašto je to tako? Po mom mišljenju zato što je Albanija 100 posto usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom, pa onda, znate, vi [EU] zatvarate oči pred svime.”