Komentirao je i rat između Irana i SAD-a: "Rat je započeo jer se mislio da će se napraviti neka vrsta onoga što se dogodilo u Venezueli. Ovdje nije bilo govora o otmici, ali ce smatralo da će dekapitacija režima dovesti do njegovog urušavanja. Problem je što Iran nije Venezuela i što je iranski režim bio spreman na tako nešto. Iran je napravio sustav i on nije plitak. Režim je stalno u stanju opsade. Kada se pokazalo da se nije uspjelo u onome što ste namjeravali, postavilo se pitanje što dalje, a na to nitko nije imao odgovor. Dalje je bilo bombardirajmo dok možemo, ali ni to nije bilo jednostrano. Sve je to dovelo to toga da je Trump odlučio zaustaviti taj rat i napraviti najjeftiniju moguću varijantu i blokirati Hormuški tjesnac i tako pridaviti Iran, pitanje je hoće li to moći napraviti."