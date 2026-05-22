Dario Špelić: Kina je sila koja se neće zaustaviti, SAD to gleda s ozbiljnom uznemirenošću
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je povjesničar Dario Špelić s kojim je razgovarao o posjetu Vladimira Putina i Donalda Trumpa Kini, ratu u Iranu i ostalim aktualnostima.
"SAD kineski rast gleda s ozbiljnom uznemirenošću"
Dario Špelić ističe da je činjenica da je Kina sila u usponu: "Kina uporno raste usprkos svemu što je Trump u prvom mandatu pokušao napraviti, carinama i drugom vrstom pritiska vratiti kineski duh u bocu. Biden je samo nastavio takvu politiku i dodao niz sankcija, ali se to nije transferiralo u to da Kina stane, sad je naravno pitanje što dalje. Još je rano za reći hoće li Kina biti hegemon na razini SAD-a, ali ono što pouzdano znamo je da hegemon koji trenutno vlada svijetom, a to je SAD, kineski rast gleda s ozbiljnom uznemirenošću i radi sve što se može, intervencija u Venezueli, ratom s Iranom, traganje za rijetkim metalima, kako bi se usporio kineski put prema jednakom statusu kao SAD. Posjet Trumpa Kini je pokazao da je Kina vrlo blizu tome da bude jednaka SAD-u, ali još uvijek nije. Pitanje je u što će se ta situacija pretvoriti i hoće li ovo boksanje u sjeni između SAD-a i Kine prerasti u pravo boksanje."
"Kina - sila koja se neće zaustaviti"
Xi je na sastanku s Trumpom spomenuo Tukididovu zamku, povjesničar navodi da se tu vidi problem između Kine i SAD-a: "Imamo hegemona koji je smatrao da će biti hegemon do daljnjeg i odjedanput imamo silu koju raste. Ta sila je '76 godine bila u potpunom rasulu, od tada nije prošlo puno godina i imamo silu koja izgleda da se neće zaustaviti. Razvoj je počeo s majicama i plastičnim igračkama, pogledajte automobile na ulicama Zagreba, to se sve napravilo u ne puno vremena. To je zapanjilo SAD i nije se smatralo da će to tako brzo ići. Plan koji su imali Nixon i Kissinger s trokut diplomacijom se činilo savršeno, nitko nije očekivao da će dobiti ovakvu Kinu. Kasnije je Nixon, nekoliko godina prije svoje smrti, rekao da su stvorili čudovište. To je ovo s čime se nosi Trump, dobili smo silu za koju ni u ludilu nismo smatrali da će biti tolika sila."
Dva problema meke moći
Špelić se osvrnuo i na epidemiju ebole i pitanje meke moći: "Tvrda moć je grubo govoreći kada vas ja natjeram da vi radite ono što ja hoću, a meka moć bi trebala dovesti do toga da vi želite ono što ja želim. Tu postoje dva problema, prvi je radi li ona, a drugi je što ako zemlja koja ima tu meku moć vama više nije privlačna. Što ako ono što je SAD vama postaje prijetnja, cijeli koncept meke moći se ruši. Trump je pustio Muska i ekipu da po agencijama i ministarstvima rade što hoće i srežu međunarodnu pomoć koju su davali da bi se pratilo što se događa u Africi. Rezultat nakon godinu može biti to da imate epidemiju opasne bolesti koja je možda mogla biti stavljena pod nadzor, da vi niste dirali novac za međunarodnu pomoć."
Ističe da je SAD vodio jako puno ratova i da takva vanjska politika postaje teret: "Kad god pogledate povijest američkih intervencija, one su česte, često ne dovode ni do čega dobrog, a Kina ima drugi pristup - ne intervenirati uopće, ići na ekonomsku pomoć koja se čini prihvatljivija od američke pomoći, koja sa sobom nosi kvaku, koja nije baš najbolja."
"Rusija je u drugom planu"
Špelić je rekao da je ruski napad na Ukrajini pogoršao stanje Vladimira Putina:
"Što je Rusija bez Europe? Teško je zamisliti rusku povijest bez Europe, to ne ide. Svedeni ste na to da sva svoja prirodna bogatstva morate podijeliti s jednom državom, a to je naravno Kina, a to ima svoju cijenu, to je složen odnos. Sve kineske vođe imaju dugo pamćenje, nije se zaboravilo što je Rusija uzela. Rusija je u drugom planu i bit će u drugom planu. Nema ekonomsku silu, vojna sila se zaglavila u Ukrajini i ako napreduju, napreduje puzećim korakom. Putin će se iz tog položaja teško izvaditi, ali on i njegov režim su se s time pomirili jer ne moraju strahovati da netko dovede u pitanje njihovu vlast."
"Iran nije Venezuela"
Komentirao je i rat između Irana i SAD-a: "Rat je započeo jer se mislio da će se napraviti neka vrsta onoga što se dogodilo u Venezueli. Ovdje nije bilo govora o otmici, ali ce smatralo da će dekapitacija režima dovesti do njegovog urušavanja. Problem je što Iran nije Venezuela i što je iranski režim bio spreman na tako nešto. Iran je napravio sustav i on nije plitak. Režim je stalno u stanju opsade. Kada se pokazalo da se nije uspjelo u onome što ste namjeravali, postavilo se pitanje što dalje, a na to nitko nije imao odgovor. Dalje je bilo bombardirajmo dok možemo, ali ni to nije bilo jednostrano. Sve je to dovelo to toga da je Trump odlučio zaustaviti taj rat i napraviti najjeftiniju moguću varijantu i blokirati Hormuški tjesnac i tako pridaviti Iran, pitanje je hoće li to moći napraviti."
"Nemaju plan B"
"Kada ste počeli rat s jednom pretpostavkom koja je propala nakon nekoliko dana, a niste imali drugi plan, onda imate ovo što sada vidimo - situaciju koja se razvlači", dodaje.
Špelić ističe da, ako se vjeruje izvorima, je vojni vrh SAD-a bio protiv napada na Iran:
"Netko je mislio, ljudi u vrhu, da će njima to uspjeti, problem je nastao kada njima to nije uspjelo i oni nemaju plan B."
Podsjetimo, izraelska policija je prisilila pritvorene aktiviste koji su se nalazili na brodovima flotile za Gazu da kleče vezanih ruku dok ih izraelski ministar ponižava, što je izazvalo kritike stranih čelnika, pa čak i članova izraelske vlade.
"Antisemitizam je u porastu, ali imati državu Izrael i ministre koje se tako ponašaju - rezultat je ovo. Netanyahu ga mora trpjeti jer inače nema većine i onda ovaj misli da može raditi što hoće. Izraelska vlada smatra da se svemu tome može doskočiti, da se svakom kritikom takvog ponašanja kaže da je to antisemitizam. Rezultat toga je narušavanje ugleda Izraela. Dok Netanyahu ovisi o glasovima, u Knessetu, stranke koju vodi ovaj čovjek, on mora dopustiti ovakvo ponašanje. Taj ministar zna da to može raditi i ne može ga nitko zaustaviti. Pored ponašanja tog čovjeka, tu postoji osjećaj moći, pitanje je li ima sve uspjelo i koja je to cijena", tvrdi Špelić.
