Susjedi od idućeg tjedna uvode drastične kazne za teške prometne prekršaje

Iduću srijedu u BiH stupaju na snagu izmjene postojećeg zakona o sigurnosti prometa na cestama sa znatno povećanim kaznama koje će dosezati i dvije i pol tisuće eura, podsjećaju u petak lokalni mediji.
Izmjene zakona stupaju na snagu nakon što ih je prošlog tjedna potvrdio i Dom naroda parlamenta BiH, a ranije usvojio Zastupnički dom.
Njima se posebice sakcionira tzv. obijesna vožnja, odnosno višestruki prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, drastično prekoračenje brzine i vožnja pod utjecajem alkohola i narkotika.
"Godinama smo u ovoj zemlji gledali isto: divljanje kroz naselja, prolazak kroz crveno, utrke po gradovima, a kad bi netko poginuo svi bi govorili da se 'mora nešto promijeniti'. Ali ništa se nije mijenjalo, jer naš zakon nikada nije ni prepoznavao ono što građani svakodnevno vide na cestama: bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje života drugih ljudi. Zato smo predložili ovaj zakon", kazao je jedan od predlagatelja izmjena zakona državni zastupnik Saša Magazinović (SDP BiH).
Samo u razdoblju otkako su izmjene zakona predložene pa do njihova konačnog usvajanja zabilježeno 42 tisuće prometnih nesreća u kojima je poginulo 288 ljudi, kazao je.
Pod obijesnom vožnjom zakon sada tretira situaciju kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno svjetlo na semaforu ili u naseljenom mjestu vozi brzinom većom za 40 kilometara iznad najveće dopuštene.
Izvan naseljenih mjesta ta kvalifikacija se primjenjuje za prekoračenje brzine veća od 60 kilometara.
Drastične kazne prijete i vozačima koji preko pune crte pretječu kolonu vozila ili su za volanom s koncentracijom alkohola većom od 1,5 promila, odnosno pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.
Predviđene su novčane kazne do tri tisuće konvertibilnih maraka (1500 eura), a ukoliko je posljedica bahate vožnje prometna nesreća kazna se povećava do 2500 eura.
Višestrukim prekršiteljima policija će odmah moći oduzeti vozačku dozvolu, ali i zaplijeniti automobil koji sudskom odlukom može biti trajno oduzet.
Do 200 eura iznose kazne za manje prekršane poput nevezivanja sigurnosnog pojasa ili uporabe mobitela, a sankcionirat će se i eventualno odbijanje testiranja vozača na narkotike.
