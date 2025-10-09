Detaljan uvid u robne zalihe: Što Hrvatska čuva za slučaj rata?

Za 'zlu ne trebalo', država je lani čuvala iste količine junećeg i svinjskog mesa kao i u 2023. godini, 1.014 odnosno 805 tona, a slično je bilo i sa šećerom kojeg je u skladištima bilo oko 5. 700 tona. Te su robe vrijedile četiri, 2, 2 milijuna i 3, 5 milijuna eura.