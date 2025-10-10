Što u robnim zalihama čuvaju Njemačka i Švedska, a što Hrvatska?

Neke stavke u robnim zalihama već godinama se ne mijenjaju. Primjerice, količine eurodizela (9,7 milijuna litara) i eurosupera 95 (5,5 milijuna litara) iste su kao i prije pet godina. Isto je i s junećim mesom (1.014 tona) dok je zaliha svinjskog mesa gotovo udvostručena. Također, u odnosu na 2021. godinu, u robnim zalihama znatno je povećana količina riže (s 40 na 64 tone), tjestenine (sa 73 na 109 tona), a naročito ječma (s 912 tona na 4.890 tona). Za stotinjak tona manja je količina šećera u robnim zalihama u odnosu na 2021. godinu, a kukuruza za dvjestotinjak tona. Lani je u robnim zalihama bilo oko šest tisuća tona pšenice više nego 2021. godine.